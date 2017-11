A Deputación da Coruña financia a homologación do Camiño dos Faros como Senda de Gran Percorrido

A Deputación da Coruña financiará a homologación do Camiño dos Faros como Senda de Gran Percorrido, en virtude do convenio subscrito coa Asociación O Camiño dos Faros.

Foto Diputacion Turismo | Fonte: Europa Press

No faro vello de Cabo Vilán tivo lugar a firma do mesmo, nun acto que contou coa presenza do responsable da área de Turismo na Deputación Provincial, Xosé Regueira, e o presidente da Asociación, Carlos Tasende. Tamén asistiron alcaldes e representantes dos concellos que atravesa esta ruta.

De acordo co convenio, a Deputación achega un total de 78.152 euros, o 80 por cento do total do orzamento, que ascende a 97.686 euros. Con iso, financiarase o plan de actuacións necesarias para a homologación como 'Senda de Gran Percorrido'.