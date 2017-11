A declaración institucional que promovía o PPdeG de apoio á Constitución, á aplicación do 155 e á acción xudicial e do Goberno en Cataluña non foi finalmente lida no pleno desta semana no Pazo do Hórreo, tras a negativa de En Marea e do BNG a aprobala por considerar que os populares pretendían converter o Parlamento galego "nunha sucursal do Goberno de Rajoy". Con todo, o PPdeG estuda reconvertela nunha proposición non de lei, de forma que sería debatida e votada polos grupos.

Parlamento de Galicia

O PPdeG remitira aos grupos o pasado luns esta proposta de declaración institucional, pero para saír adiante e ser lida polo presidente da Cámara, Miguel Santalices, necesitaba o apoio de todos os grupos. Fontes populares aseguraron a Europa Press que En Marea e BNG "dixeron que non".

A postura de En Marea e do BNG non constitúe unha sorpresa xa que ambas as formacións rexeitaron reiteradamente a aplicación do artigo 155 en Cataluña. Luís Villares (En Marea), ademais, trasladara a Europa Press o luns que entendía esta proposta como "unha cortina de fume" do PPdeG para tentar "diluír" o debate sobre os incendios.

Pola súa banda, leste mesmo mércores, na sesión de control, Ana Pontón (BNG) reclamou ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que Galicia "non quede de espectadora" no debate aberto en España "para superar o marco do 78" e avogou por activar un relatorio parlamentario na que, entre outras cuestións, camíñese cara a un modelo que "recoñeza a Galicia como nación".

En canto aos socialistas, fontes do Grupo explicaron que eles se mostraron "dispostos a dialogar" sempre que a declaración fose "viable". Se finalmente os populares reconverten a declaración nunha iniciativa de impulso, todos os grupos terán que pronunciarse no debate. En todo caso, sairía adiante posto que os populares contan con maioría absoluta na Cámara autonómica.

Un independentista na manifestación unionista en Barcelona trala declaración de independencia de Cataluña proclamada no Parlament o 27 de outubro de 2017 | Fonte: Miguel Núñez

"APOIO FIRME E INEQUÍVOCO"

En concreto, a declaración institucional proposta polos populares pretendía que o Parlamento declarase "o seu firme e inequívoco compromiso coa defensa da Constitución de 1978" e o sistema democrático e descentralizado que garante a Carta Magna, do que emanan os estatutos vixentes en Cataluña e as demais autonomías.

Tamén "o seu firme e inequívoco apoio e respaldo ás actuacións" que tanto as institucións autonómicas catalás --en alusión aos servizos xurídicos do Parlament e ao Consell de Garantías Estatutarias--, como o Goberno de España, o TC, e o Poder Xudicial realizan "coa finalidade de preservar o mantemento da orde constitucional en Cataluña e no resto de España.

Particularmente, o PPdeG aspiraba a que a Cámara galega ratificase "o seu firme e inequívoco apoio" aos poderes Executivo e Lexislativo de España, que "ante a grave e desleal actuación dos dirixentes cataláns protagonistas de comportamentos irresponsables conducentes á flagrante vulneración da orde constitucional democrática, decidiron aplicar o artigo 155".

"E ao Poder Xudicial que, desde a súa independencia, está a actuar, como non podería ser doutro xeito, para garantir o cumprimento da lexislación vixente", remarcaba.

SOLIDARIDADE E APOIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS

A proposta de declaración institucional tamén explicitaba "a solidariedade e apoio" a todos os servidores públicos e aos cidadáns que, particularmente en Cataluña, actúan "dentro da legalidade constitucional coa finalidade de preservala, de manter a paz social, e de impedir que culmine con éxito o intento de vulneración da orde constitucional democrática que lexitima o autogoberno das nacionalidades e rexións de España".

Finalmente, ratificaba "a súa plena confianza" en que a sociedade catalá, e a española no seu conxunto, "saberán dar resposta democrática, dialogada e pacífica", e rexeitará "os intentos dunha minoría de violar a Constitución democrática de todos os españois, cataláns e galegos incluídos", votaron "libre e moi maioritariamente" en 1978.