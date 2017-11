A colisión de dúas ambulancias con turismos, unha na Coruña e outra en Betanzos, sáldase con catro feridos

Dous técnicos dunha ambulancia resultaron feridos despois de chocar contra un turismo, á altura da Casa do Mar, na cidade herculina, segundo informa o 112 Galicia. Outro accidente similar saldouse con dous feridos en Betanzos.

No primeiro, segundo explicaron os profesionais sanitarios ao 112 Galicia, no momento do accidente, pasadas as 15,00 horas, a ambulancia trasladaba a un enfermo, que non resultou ferido e que foi evacuado noutra ambulancia que se desprazou ao lugar do sinistro.

Pola contra, os dous técnicos si sufriron feridas e tiveron que ser trasladados por persoal sanitario a un centro hospitalario. Mentres, o condutor do outro turismo implicado rexeitou a asistencia sanitaria.

Un accidente similar produciuse tamén este mércores no municipio de Betanzos (A Coruña) após a colisión, sobre as 15,35 horas, dunha ambulancia e un turismo no cruzamento da rúa Fraga Iribarne con Alcalde López De la Torre.

Neste caso, resultaron feridas leves dúas persoas. O 112 Galicia informou do sucedido á Policía Local, a Protección Civil e aos Bombeiros de Betanzos.

ATROPELO

Por outra banda, sobre as 17,15 horas, un menor foi atropelado na Avenida de Monelos. Despois do aviso, o 112 solicitou a colaboración dos axentes da Policía Local e de Protección Civil.

Mentres, en Narón (A Coruña), un motorista resultou ferido tras chocar a súa moto contra un coche ao circular pola estrada de Castela, en Xubia.

Ao lugar, desprazáronse servizos sanitarios de urxencia. Así mesmo, informouse á Policía Local, á efectivos Protección Civil e Bombeiros da localidade.