O xulgado decreta prisión provisional sen fianza para o detido por tres agresións sexuais na comarca do Morrazo

O xulgado de instrución número 2 de Marín (Pontevedra) decretou o ingreso en prisión provisional comunicada e sen fianza do veciño da localidade de 40 anos detido o martes como presunto agresor sexual de polo menos tres mulleres na comarca pontevedresa do Morrazo.

Material intervido en casa do presunto violador de Marín | Fonte: Europa Press

Para tomar esta decisión, segundo fontes xudiciais, a xuíza non só tomou declaración ao sospeitoso, senón que entrevistou a dúas das tres vítimas. Ademais, como apuntan esas fontes, baseou a súa decisión noutras dilixencias de investigación que considerou necesarias.

A Garda Civil localizou na súa vivenda unha pistola simulada, un coitelo e unhas cordas coas que inmobilizaba ás súas vítimas. O individuo está considerado como o presunto agresor sexual en serie que actuou durante os dous últimos anos na comarca do Morrazo.

Así, a J.L.G.M., de 40 anos e veciño de Marín, considéraselle autor de, polo menos, tres violacións denunciadas en Cangas e Bueu durante este período de tempo.

AGRESIÓNS

A primeira das agresións produciuse na localidade de Bueu o mes de xullo do ano pasado cando o autor entrou á forza no domicilio da vítima mentres esta durmía.

A segunda tivo lugar en Cangas do Morrazo o mes de setembro do mesmo ano nun bar cando se atopaba a piques de pechar. O último dos casos investigados, "quizais o que máis alarma social produciu pola idade da vítima (75 anos), protagonizouno novamente en Bueu, o mes de marzo deste ano", destaca a Benemérita.

As vítimas --tres mulleres de 36, 42 e 75 anos de idade-- "sufriron agresións sexuais de extrema violencia", subliña a Garda Civil, que indica que "foron sometidas a aberrantes prácticas e vexacións que lles produciron graves danos físicos e psicolóxicos que requiriron asistencia médica polas feridas, rachos e os golpes que lles propinou". Mesmo, nun dos casos chegou a arroxarlle auga quente sobre as pernas a unha das vítimas.

COLABORACIÓN

A colaboración das vítimas coa investigación "foi decisiva", resalta o Instituto Armado, "para acurtar tempos, posibilitando identificar e arrestar ao presunto autor destas agresións sexuais" e "evitando con iso que outras mulleres puidesen tamén converterse nas súas vítimas", apostila.

As investigacións, que duraron algo máis dun ano, correron a cargo da Unidade Orgánica de Policía Xudicial da Garda Civil de Pontevedra, en concreto do Grupo de Delitos contra as Persoas.

"Para poder culminar con éxito esta investigación, que levou a cabo no marco da denominada 'Operación Geronta', realizáronse decenas de entrevistas persoais e valoráronse os perfís criminológicos dos sospeitosos que xurdiron durante o proceso", concreta a Benemérita. Todo iso, xunto cos resultados dos estudos xenéticos e os terminais telefónicos investigados, permitiu finalmente a identificación do presunto autor.

REXISTRO

Após a detención de J.L.G.M., na súa presenza e coa orde do Xulgado de Instrución número 2 de Marín, que foi quen coordinou a dirección da investigación desde o inicio das agresións, practicouse un rexistro no seu domicilio.

Durante o mesmo, incautáronse varios obxectos empregados durante as agresións, como un coitelo, unha pistola simulada, cinta illante, unha corda e a mochila descrita por varias persoas, na que portaba todas estas pezas.

A Garda Civil investiga ao detido por estes tres casos, pero non descarta a súa posible implicación noutros feitos.