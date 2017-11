Ferida unha moza ao ser atropelada nas proximidades do Hospital Arquitecto Marcide en Ferrol

Unha moza de 20 anos de idade resultou ferida ao ser atropelada na mañá deste xoves nas proximidades do Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol.

Segundo informou o 112 Galicia, a peatona resultou ferida após ser arroiada por un vehículo nas inmediacións do Hospital Arquitecto Marcide, á altura da entrada do servizo de Urxencias.

O 112 Galicia tivo coñecemento do sinistro ás 7,45 horas deste xoves a través dun aviso do 061. Pola súa banda, o persoal do CIAE alertou aos Bombeiros de Ferrol, a Protección Civil e á Policía Local.

Ao lugar, segundo confirmaron a Europa Press fontes sanitarias, o 061 desprazou unha ambulancia asistencial que trasladou ao Hospital Arquitecto Marcide á nova atropelada, B.C.B., de 20 anos de idade.