Ferida unha muller após saírse da vía o seu vehículo e impactar contra a mediana na Autovía do Barbanza en Rianxo

Unha muller resultou ferida nun accidente de tráfico rexistrado na mañá deste xoves ao saírse da vía e impactar contra a mediana na Autovía do Barbanza no municipio de Rianxo (A Coruña).

Segundo informou o 112 Galicia, o sinistro tivo lugar sobre as 7,45 horas deste xoves na AG-11, á altura de Rianxo, cando o vehículo no que viaxaba a vítima acabou impactando contra a mediana da autovía, no quilómetro 17, en sentido Padrón.

Foi un particular quen chamou ao 112 Galicia ás 7,45 horas deste xoves para informar do ocorrido e explicou que a persoa ferida permanecía consciente.

Por parte do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias do 112 alertouse aos Bombeiros de Boiro e ao 061. A situación tamén foi posta en coñecemento da Guardia Civil de Tráfico e dos servizos de conservación da vía.

O 061 enviou ao momento unha ambulancia asistencial para atender á muller ferida, M.J.L.P., de 37 anos, que foi levada ao Hospital do Barbanza, sinalaron a Europa Press fontes sanitarias.