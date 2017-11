Luz verde en Ourense ao “primeiro parque inclusivo de Galicia”

A xunta de goberno de Ourense aprobou este xoves a adxudicación das obras do proxecto de rehabilitación do parque da Alameda do Cruceiro para convertelo no "primeiro parque inclusivo de Galicia", salienta o Goberno local. As obras realizaranse para crear áreas de xogos para usuarios activos desde os cero aos 70 anos.

Alameda do Cruceiro, en Ourense.

A empresa Explotacións Montealegre S-.L.U encargarase do proxecto por un importe de 459.619,11 euros, IVE incluído, cunha notable rebaixa sobre o prezo de licitación (735.000 euros). O prazo de execución será de catro meses desde o inicio das obras.

O proxecto busca a oportunidade de abrir o espazo a dúas rúas, Concello e Cruceiro, eliminando barreiras físicas, mellorando a accesibilidade mediante a demolición de peches, así coma un achegamento a un espazo que quedou confinado por unha notable diferenza de altura: o da rúa Progreso.

Así mesmo, “contará co xogo coma elemento integrador, democrático, sociabilizador, habilitador de espazos de reflexión, faladoiro, descanso e actividade libre nunha contorna de marcado carácter positivo”, en palabras de Jesús Vázquez, alcalde de Ourense.