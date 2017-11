Augas reúnese o luns cos nove concellos afectados pola alerta por seca no Lérez

Augas de Galicia reunirase o vindeiro luns día 13 cos nove concellos afectados pola última alerta por seca decretada na demarcación hidrográfica Galicia-Costa, pola situación do nivel das augas na conca do río Lérez.

Reunión sobre a seca con Augas de Galicia | Fonte: Europa Press

Os nove municipios convocados e que a Consellería de Medio Ambiente espera que asistan ao encontro son Pontevedra, Marín, Bueu, Poio, Sanxenxo, Cotobade, Campo Lameiro, Cerdedo e Forcarei.

Por parte do departamento autonómico asistirá o director de Augas, Roberto Rodríguez, coa intención de examinar as medidas adoptadas até agora nesta zona para a xestión da auga, así como decisións futuras que contribúan a mellorar os niveis do recurso.

Segundo informaron a Europa Press fontes da Consellería de Medio Ambiente, a cita celebrarase previsiblemente na Delegación da Xunta en Pontevedra.

Nos pasados días, a consellería xa se deu cita cos concellos das outras seis zonas afectadas pola alerta por seca en Galicia-Costa.

Mentres, en toda a confederación hidrográfica Miño-Sil segue a alerta e o seu presidente advertiu este mércores que "para saír da situación de alerta por seca tería que chover 700 litros en dous meses".