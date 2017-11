(AM) Detido un home por disparar á súa exparella ao entrar a muller na vivenda deste en Vilagarcía (Pontevedra)

Axentes da Policía Nacional detiveron a un home de mediana idade por disparar cunha escopeta á súa exparella cando esta entrou no domicilio do home de madrugada en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).

Segundo informaron a Europa Press fontes da investigación, os feitos sucederon sobre as 7,30 horas deste xoves nunha vivenda situada na rúa Cruceiro de Galáns, en Vilagarcía de Arousa.

O home, duns 55 anos de idade, relatou aos axentes que disparou porque se asustou cando alguén entrou na vivenda, que resultou ser a súa exparella, de 54 anos, quen recibiu un disparo nun ombreiro, concretaron as mesmas fontes.

En concreto, sinalaron fontes sanitarias a Europa Press, a muller ferida, A.E., de 54 anos, foi levada ao Hospital do Salnés nunha ambulancia asistencial acompañada por un médico do Punto Atención Continuada (PAC).

O home foi detido por un delito de lesións á espera de coñecer a declaración da muller, que foi trasladada ao Hospital do Salnés para ser intervida polo disparo recibido. Co seu testemuño a Policía espera poder aclarar os feitos ocorridos.

ACLARAR O MOTIVO

Por iso, todas as hipóteses están abertas, á espera de coñecer a declaración da vítima, xa que o autor do disparo apuntou ao roubo como causa do disparo que efectuou na súa casa.

O home detido permanece en dependencias da Comisaría da Policía Nacional de Vilagarcía de Arousa á espera de pasar a disposición xudicial.