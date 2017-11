O portavoz do PSdeG no Parlamento, Xoaquín Fernández Leiceaga, confía en que non haxa máis "exclusión financeira" en Galicia e espera que o Banco Santander manteña "a presenza" en Galicia e os postos de traballo do Banco Popular.

Leiceaga rexeita máis 'exclsuiones financeiras' | Fonte: Europa Press

Así o manifestou a preguntas dos xornalistas após manter no Club Financeiro da Coruña un encontro con empresarios, cos que abordou, entre outros asuntos, as necesidades de transformación na xestión do monte.

O Banco Santander xa puxo sobre a mesa dos sindicatos o seu plan de baixas incentivadas e/ou forzosas que afectarán a máis de 1.500 persoas en toda España. En Galicia, son cinco os centros afectados, tres de Popular e dous de Santander.

"Cremos que o Santander, coa incorporación do Popular-Pastor, é un dos grandes operadores financeiros de Galicia. Ten unha presenza moi sólida nesta comunidade e esperamos que faga todo o posible por mantela, e manteña tamén o emprego en Galicia", sinalou o socialista.

Leiceaga, que considera que a "exclusión financeira non é unha boa noticia" para Galicia, volveulle a pedir ao Grupo Santander- tal e como xa fixo na carta remitida en xuño á súa presidenta Ana Botín- "respectar a marca e a autonomía que tiña o Banco Popular en Galicia".

PRIMARIAS PROVINCIAIS

Á marxe desta cuestión, en relación á intención de varios compañeiros aspirantes, tanto en Lugo como en Pontevedra, a presentarse ao proceso de renovación nos órganos provinciais, Leiceaga mostrou o seu "máximo respecto".

"Este é un proceso aberto e cada militante ten que xogar o papel que considere oportuno", asegurou o portavoz parlamentario do PSdeG, quen concorreu conxuntamente con Gonzalo Caballero ao proceso de primarias galegas.