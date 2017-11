O CGAC reconstrúe a historia da arte galego desde os anos 50 a través dunha relectura da súa colección

A nova mostra do Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) propón unha viaxe e ao mesmo tempo unha reconstrución da historia da arte galego a través de pezas dunha trintena de artistas que forman parte da súa colección propia.

Os fondos do centro ascenden a máis de 1.200 pezas adquiridas ou doadas por coleccionistas, particulares e institucións desde 1995, no marco dun proxecto aberto coa mirada posta á evolución da arte contemporáneo galego.

Co título 'Modelo x armar. Arte en Galicia na Colección do CGAC', parafraseando á novela de Julio Cortázar '62/Modelo para armar', o comisario e director do centro, Santiago Olmo, propón unha revisión experimental dos fondos propios do museo no que se contrapoñen diversas obras de autores galegos "en diálogo" con outras do contexto internacional de cada época.

Esta interacción entre pezas busca situar ao visitante nun contraste de técnicas, metodoloxías e conceptos artísticos, mesmo dentro da traxectoria dun mesmo autor a través dos anos, utilizando os distintos espazos do museo para contrapor unhas con outras.

Nunha primeira sala, plásmanse as obras correspondentes aos anos 50 e 60, entre elas algunhas das primeiras pezas adquiridas polo CGAC no período 95-97, con autores como Caruncho, Tino Grandío ou José María de Labra, plasmando o interese da época por construír unha abstracción.

A parte central da mostra, a "máis problemática desde o punto de vista interpretativo", expón unha "colisión" producida no período dos 70 e os 80 entre o paso dun parte normativo e xeométrico cara á a figuración e o xesto.

Un período, destacou Olmo, no que destacan os anos do movemento galego 'Atlántica', xurdido a principios da década do oitenta con vocación de crear unha arte internacional, predominantemente masculino, pero no que se deron excepcións como a artista Menchu Lamas.

O comisario da mostra exemplificou esta contraposición no caso de Manuel Facal, cunha serie de pezas onde predomina a xeométrica fronte ao collage 'Espantallo', con técnicas, materiais e conceptos máis propios dos 80.

Fronte a esta representación, introducíronse unha serie de retratos de Thomas Ruff, evocando un momento de introdución da fotografía no medio artístico, xunto a obras como 'Semiotics of the Kitchen', de Martha Rosler, unha peza irónica e fundamental do movemento feminista en 1975.

Finalmente, a terceira sala arrinca coa década dos 90 e esténdese até a actualidade, un momento no que a arte galega adquire unha importante "internacionalización" e "visibilidade" exterior, con fitos como a creación da Facultade de Belas Artes de Pontevedra, a apertura do propio CGAC (organizando diversos talleres con proxectos internacionais) e unha "constelación" de mulleres artistas que destacan nun período de diversidade, apertura e eclecticismo.

Estes espazos, detallou Olmo, compleméntanse co aproveitamento doutras zonas do museo, como o hall e a entrada, que acollen determinadas obras de corte "espectacular" polas súas dimensións de autores como Francisco Leiro ou Antón Lamazares.

REVISIÓN

A exposición está vinculada, ademais, coa organización do seminario 'Novas Narrativas' en colaboración coa USC, que se celebrará entre o 24 e o 25 de novembro, e no que abordará unha reflexión sobre as metodoloxías e argumentos da historia da arte contemporáneo.

A inauguración de mostra será leste mesmo xoves, precedida ás 19.30 horas da presentación do proxecto de catalogación da colección do CGAC a cargo de Pedro Llano Neira, Ánxela Caramés e Santiago Olmo.

Durante a presentación do proxecto, o secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, valorou que o centro pecha o ano "con moitísima actividade", incidindo nesta "relectura da colección" que aumenta "ano tras ano" completando pezas de autores consagrados con outras da historia máis recente.

Sobre a mostra en si, valorou o diálogo que expón con outros artistas do panorama internacional e incluíndo pezas que se "mostran por primeira vez" revisando "ese fondo de armario" e mostrando a "profundidade" da colección coa que conta o CGAC.