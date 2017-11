Detidos dous individuos, un dos cales se disfrazaba de ninja, por roubos e estafa en municipios coruñeses

O Equipo Roca da Guardia Civil de Carballo (A Coruña), en colaboración co Posto de Corcubión, detiveron aos individuos M.A.F.F e N.D.C. como autores de varios delitos de roubo con forza, furto e estafa en municipios coruñeses.

Dous detidos por roubos en municipios coruñeses en Operación Ninja Negro. | Fonte: Europa Press

Segundo informou o Instituto Armado, os feitos sucederon no marco da 'Operación Ninja Negro', nome que se lle dá á actuación policial porque un dos dous homes disfrazábase de ninja para non ser recoñecido cando realizaba as accións ilícitas.

Entre os delitos que se lle imputan, constan sete roubos con forza, dos que un se produciu nun hotel de Corcubión; outro nunha vivenda de Muros; e outra de Pindo. A eles súmanse catro en igrexas de Lariño, Ponteceso, e dúas de Malpica de Bergantiños.

Tamén consta un furto nunha vivenda de Zas e outra de Malpica de Bergantiños. De igual maneira impútaselles por un delito leve de estafa na localidade de Zas.

ESTUDABAN OS LUGARES

Os detidos, relata a Benemérita, "realizaban previamente un estudo dos lugares onde podían delinquir sen levantar sospeitas, aproveitando a escuridade da noite".

Unha vez chegaban aos lugares elixidos fracturaban algunha xanela ou porta de acceso para acceder ao interior e así poder levar os obxectos que, posteriormente, vendían en tendas de segunda man.

A Guardia Civil destaca que nalgunha ocasión accederon aos domicilios cos seus moradores durmindo no interior, "o cal creou unha notable sensación de inseguridade nas zonas afectadas", concreta.

Parte dos obxectos recuperados pola Guardia Civil foron recoñecidos polos seus propietarios, "o cal relaciona directamente aos detidos cos feitos", sosteñen as mesmas fontes.