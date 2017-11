O Concello de Mos (Pontevedra) abre expediente ao veciño cuxo can atacou á súa nai

O Concello de Mos (Pontevedra) abriu un expediente ao veciño cuxo can, de raza american pitbull, atacou á súa nai de 76 anos na súa casa ao soltarse da cadea. Segundo as primeiras hipóteses da investigación, o incidente desencadeouse debido a que se "puxo nervioso" por unhas obras de asfaltado que se executaban na rúa.

Fontes municipais explicaron a Europa Press que se trata dun expediente ambiental polo que se lle requirirá ao dono da casa do lugar de Carballeira a documentación e os papeis do can, respecto diso do que xa se coñece que a titularidade aínda non fora transferida.

Ademais das dilixencias de coñecemento abertas pola Garda Civil, o expediente municipal nútrese do informe realizado pola Policía Local, cuxo xefe estaba no lugar cando ocorreron os feitos.

Segundo distintas fontes consultadas por Europa Press, o can está a nome doutra persoa, un home que figura como veciño do municipio pontevedrés de Poio. Tiña microchip e o seu envorcado de datos é o que permitiu identificar a esa terceira persoa como propietario aínda do animal, aínda que o can atopábase en casa do que, ao cabo, sería o seu dono.

Aínda que si estaba identificado co microchip, quedan flocos abertos sobre se o resto de papeis están en regra. Por unha banda, fontes coñecedoras da investigación aseguraron a Europa Press que o novo propietario (o veciño de Mos) tiña ao can incluído no seguro da casa.

Con todo, fontes municipais de Mos confirmaron a Europa Press que no rexistro local deste municipio non figura inscrito o animal como potencialmente perigoso. No cómputo do municipio existen 106 cans potencialmente perigosos inscritos desde 2017, segundo os datos achegados a petición de Europa Press.

NON FIGURA EN POIO

Pero no rexistro de Poio, onde figura como veciño quen nos papeis aínda é o dono do animal, tampouco hai anotado ningún american pitbull co nome do can (envorcado do microchip). Europa Press púxose en contacto con este concello para cotejar se había algún can desa raza co nome recoller no microchip e o resultado é que non consta.

En Poio só hai unha persoa con licenza cuxo nomee de pila e iniciais coinciden co aínda propietario do can que atacou á muller de Mos, pero non figura como propietario de ningún american pitbull.

Desta maneira, quedan aínda detalles da investigación por aclarar, o que tamén arroxaría luz acerca de se a responsabilidade civil do ocorrido afecta o propietario sobre o papel do can que atacou á muller ou unicamente resolverase pola vía administrativa contra o actual posuidor do animal.

Este caso sumouse ao da muller de 82 anos atacada en Covelo (Pontevedra) por dous cans cruce de dogo de Bordeus con Bóxer. Neste caso, con todo, os cans non estaban debidamente identificados e xa está en mans do Xulgado o caso despois de que a Garda Civil pedise abrir a vía penal para o dono dos cans.