A lei de rehabilitación permitirá expropiar ou cobrar un canon a donos de vivendas ruinosas

A lei de rehabilitación coa que a Xunta aspira a rexenerar e dinamizar centros históricos e núcleos rurais será sometida de inmediato a exposición pública e prevé a "eliminación de trabas burocráticas e de obstáculos normativos" para actuar en case 100.000 vivendas situadas en zonas degradadas e "sen plan especial ou con plan especial obsoleto". Tamén permitirá expropiar ou cobrar un canon a donos de vivendas en estado ruinoso.

Explicárono o presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, e a conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, ao termo da reunión do Consello da Xunta que analizou un anteproxecto que, entre outras cuestións, prevé promover normas de aplicación directa para dar facilidades administrativas, pero tamén introduce como novidade a declaración das 'áreas Resurbe', nas que o Executivo autonómico poderá actuar directamente como promotor.

Na presentación desta norma avanzouse que permitiría a expropiación de propiedades, pero agora a Xunta avanza que, nos casos nos que non se poida expropiar, poderase cobrar un canon aos propietarios, cuxo obxectivo, garantiu a conselleira, será "disuasorio, non recadatorio". De feito, contemplará bonificacións para aquelas familias que non poidan rehabilitar pola súa situación económica.

(HABERÁ AMPLIACIÓN)