Investigado o responsable forestal da Xunta pola adxudicación de helicópteros de loita contra o lume

O director xeral de Ordenación Forestal da Xunta, Tomás Fernández-Couto, atópase investigado por un presunto delito de prevaricación nunha causa aberta polo xulgado de instrución número 3 de Santiago pola adxudicación do servizo de helicópteros de loita contra incendios nas campañas 2011, 2012 e 2013.

Fernández-Couto | Fonte: Europa Press

A instrución iniciouse após unha denuncia presentada pola Fiscalía no ano 2013. Ademais de Fernández-Couto --que xa declarou como investigado en abril-- atópanse investigados o ex secretario xeral técnico da Consellería de Medio Rural Francisco José Vidal Pardo e o ex subdirector xeral de prevención contra incendios José Carlos Costas López.

Nestes momentos o maxistrado titular do xulgado está á espera dun informe do Seprona, que considera complexo, para poder tomar unha decisión sobre a causa. "En principio, e sen prexuízo de que á vista do informe póidanse tomar outras decisións, esta sería a única dilixencia de investigación pendente para poder pechar a causa", informa o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

En agosto de 2012, a CIG presentou ante a Fiscalía denuncia por adxudicación a Inaer dos helicópteros polo que consideraba un delito de prevaricación ao non chegar a Xunta a publicar o concurso á que "adxudicou a dedo un contrato de 6,6 millóns de euros sen o procedemento requirido". Após iso, Fiscalía presentou querela no xulgado en 2013.

INFORME DE CONTAS

Nun informe do Consello de Contas de 2014 figura que o contrato asinado en 2008 con Inaer foi obxecto de dúas prórrogas que finalizaron o 30 de decembro de 2011, polo que a prestación do servizo continuou en 2012 "sen a preceptiva cobertura contractual".

Respecto diso, Contas considerou que a Consellería de Medio Rural "demorou en exceso a convocatoria dun novo procedemento para a contratación deste servizo", pois non foi até o 10 de decembro de 2012, "case un ano desde a última prórroga" que "non se convocou o procedemento aberto" para a prestación de helicópteros e brigadas en 2013 e 2014.

En 2013, a Xunta adxudicou a Inaer o contrato de helicópteros antincendios despois de declarar previamente deserto o concurso ao que se presentaron dúas empresas, tanto Inaer como Helibravo Aviación, por non cumprir todas as normas do prego.

A este respecto, Contas sinala que o órgano de contratación resolveu declarar deserto o procedemento aberto e iniciar un procedemento negociado sen publicidade, por tramitación urxente, "pero modificando o contido dunha das cláusulas do pliegue de prescricións técnicas do anterior procedemento aberto que non se adecuaba aos protocolos que fixa a Axencia Estatal de Seguridade Aérea en materia de navegación". Unha "modificación substancial" na convocatoria "con infracción dos principios de publicidade e transparencia".

QUINTANA DEFENDEU QUE FOI "AXUSTADO Á LEI"

No seu día, a por entón conselleira de Medio Rural (agora reponsable de Mar), Rosa Quintana, defendeu que o procedemento foi "axustado á lei", xa que após declararse deserto o concurso "vólvese, de acordo á lei de contratos do Estado, a facer un negociado coas dúas empresas que se presentaron".

Por iso, Quintana asegurou que "a comisión de baremación selecciona a que mellor oferta fai", Inaer, á vez que defendía que esa decisión a tomaron técnicos que formaban parte da comisión de valoración, na que non participaban "cargos políticos", segundo aseguraba en 2013.