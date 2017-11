O expresidente da Xunta Fernando González Laxe considerou "insuficientes" as infraestruturas portuarias galegas para competir coas grandes dársenas internacionais nun contexto no que "o 80% do transporte do comercio mundial faise por vía marítima".

O expresidente da Xunta Fernando Gonzalez Laxe nas xornadas | Fonte: Europa Press

O que tamén foi presidente Portos do Estado pronunciouse deste xeito con motivo da súa participación nas xornadas 'Unha axenda de seguridade marítima para España: Retos e Solucións' celebradas este xoves en Santiago de Compostela.

Neste escenario, González Laxe asegurou que aínda que polo litoral galego pasan "a maior parte" de todos os buques procedentes de Asia e que navegan con destino aos grandes portos de Bremen, Róterdan ou Amberes, non poden facer escala en Galicia porque as infraestruturas non están adaptadas á magnitude destas embarcacións.

E é que, segundo indicou, os barcos que "agora circulan polo taboleiro internacional", que portan até "22.000 colectores" con mercadorías que "xeran valor engadido" só poden "entrar en tres portos españois, os de Barcelona, Valencia e Alxeciras".

"A entrada de grandes barcos esixe auga, un dique e uns guindastres, eses buques miden 400 metros de eslora e necesitan ao redor de 12 guindastres para descargar. Que porto galego ten 12 guindastres ou pode albergar un barco así?, preguntou para reclamar unha estratexia galega que faga máis competitiva a Galicia desde o punto de vista marítimo comercial.

ADECUACIÓN

Este feito, na súa opinión, obriga a "traballar no campo da adecuación das infraestruturas, da loxística e das redes marítimas", un labor que "non está a ser abordada" nin polo Goberno estatal nin pola Xunta de Galicia no ámbito das súas competencias.

"Está este debate exposto en Galicia por parte da Xunta? A resposta é non. As autoridades portuarias están a traballar niso e apostando por integrarse nese taboleiro internacional? A resposta é non. Existe coordinación entre as autoridades portuarias galegas entre si para evitar unha competencia a matar ou desleal entre elas? A resposta é non", censurou o que fora titular do Executivo galego.

A todo iso, conforme sinalou, únese unha "falta de concienciación marítima" na sociedade galega. "As empresas cando exportan de Galicia a Estados Unidos non utilizan os barcos nin os portos galegos, o viño sae por Bilbao, o téxtil entra por Alxeciras", criticou.

Para cambiar este escenario, Fernando González Laxe insistiu na importancia de "adecuar as infraestruturas" e traballar nos campos da loxística e as redes marítimas.