O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, avala ao director xeral de Ordenación Forestal da Xunta, Tomás Fernández-Couto, investigado por un suposto delito de prevaricación nunha causa aberta pola adxudicación de servizo de helicópteros de loita contra incendios nas campañas de 2011, 2012 e 2013. "A Asesoría Xurídica trasládanos que as cousas se fixeron correctas", esgrimiu.

Manifestouno na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta, despois de transcender que, no marco dunha causa aberta polo Xulgado de Instrución número 3 de Santiago, figuran como investigados Fernández Couto e tamén o exsecretario xeral técnico de Medio Rural Francisco José Vidal Pardo e o exsubdirector xeral de prevención contra incendios José Carlos Costas López.

"Salvo que me equivoque, esa información xa a coñecíamos desde hai tempo; non ese director, senón dous cargos máis no mesmo expediente por facer de forma urxente (a contratación) dun servizo de helicópteros ou cuadrillas, non o lembro", sinalou, preguntado acerca de se adoptara a Xunta algunha decisión sobre Fernández-Couto, antes de engadir que o caso "non é ningunha novidade para o Goberno".

"O outro día na comparecencia díxeno", agregou, en referencia a unha alusión que fixo ao BNG acerca de que esperaba que, ante a prórroga de medios aéreos, os sindicatos non volveran presentar denuncias por "declarar urxentes determinadas compras, alugueres ou servizos". Asegurou que fixo esta afirmación "pensando exactamente neste caso". "Porque xa sabiamos que levamos meses con este problema", dixo.

"TENTAR CUMPRIR CO SEU DEBER"

"É moi, moi difícil de explicar a unha familia dun alto cargo que se vexa envolvido en ter que declarar no xulgado como consecuencia de tentar cumprir co que eles consideraban que era o seu deber de urxencia ou emerxencia", advertiu Feijóo. "Cremos, ou é o que di a Asesoría Xurídica, que as cousas se fixeron correctas e esperemos que así se albisque no xulgado", concluíu.