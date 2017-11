A lei de rehabilitación prevé actuar en 100.000 vivendas e imporá un canon para edificios ruinosos

A lei de rehabilitación coa que a Xunta aspira a rexenerar e dinamizar centros históricos e núcleos rurais será sometida de inmediato a exposición pública e prevé a "eliminación de trabas burocráticas e de obstáculos normativos" para actuar en case 100.000 vivendas situadas en zonas degradadas. Tamén permitirá expropiar ou cobrar un canon a propietarios de edificacións en estado ruinoso e nas que se incumpra a obrigación de rehabilitar.

Ou Titular Do Goberno Galego, Alberto Núñez Feijóo, Presidirá A Reunión Do Con | Fonte: Europa Press

Explicárono o presidente, Alberto Núñez Feijóo, e a conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, ao termo da reunión do Consello da Xunta que analizou un anteproxecto que priorizará a recuperación dos núcleos históricos catalogados como BIC a través da declaración das 'áreas Rexurbe', na a Xunta actuará directamente como promotora.

Nas mesmas, a Administración autonómica poderá expropiar os edificios declarados en ruínas e nos que se incumpran as obrigacións de rehabilitar.

Na presentación inicial desta norma xa se avanzou que permitiría a expropiación de propiedades, pero agora a Xunta engade que tamén se poderá cobrar un canon aos propietarios de edificios ruinosos. A taxa será anual e corresponderase co 0,4 ou 0,6 por cento do valor catastral do inmoble.

Vázquez subliñou que esta taxa, cuxos ingresos se utilizarán para rehabilitar a zona na que se sitúa o edificio gravado, non ten un afán "recadatorio", senón "disuasorio". De feito, no caso das familias con dificultades económicas que non poidan rehabilitar pola súa situación aplicaranse bonificacións do 90 por cento.

LICENZAS DIRECTAS

Para dar maiores facilidades nas actuacións de rehabilitación, prevese a aprobación de normas de aplicación directa en zonas especialmente degradadas e que carecen de plan especial ou teñen un obsoleto.

Estas normas, que prevén facilitar a recuperación de até 100.000 vivendas, terán como destino --respectando a protección que poidan ter as edificacións-- facilitar actuacións e o uso conxunto dos portais; así como a regularización e agregación das parcelas, ou a unión de locais comerciais no baixo de máis dun edificio.

Tamén a demolición e reforma da fachada cando a protección do edificio sexa de tipo ambiental ou o baleirado parcial ou total en edificios en que a protección sexa estrutural. Ademais, prevese abrir a posibilidade de concesión de licenzas directas en edificios de núcleos históricos, excepto cando se trate de bens patrimoniais protexidos.

Co fin de eliminar trabas, simplifica tamén os trámites para aprobar as modificacións puntuais non substanciais do plan urbanístico que son necesarias para a recuperación dun ámbito, rebaixando os prazos nun 40 por cento.

Para iso, a superficie da modificación non deberá superar os 10.000 metros cadrados nin o 1 por cento do chan urbano do municipio (ou o 3 por cento no caso dos concellos de menos de 5.000 habitantes) e tampouco poderá modificar a clasificación do solo.

REVITALIZAR NÚCLEOS RURAIS E ARI

Na liña de revitalizar núcleos rurais, os concellos poderán crear rexistros municipais de núcleos en estado de abandono co obxectivo de favorecer as actuacións de rehabilitación e simplificar os procedementos de adquisición das vivendas en ruína. A inscrición será voluntaria para os propietarios dos inmobles.

O anteproxecto establece dous ámbitos de actuación: a rehabilitación edificatoria, que abarca as actuacións en vivendas e edificios de forma illada por parte de propietarios, e a rexeneración urbana, que recolle as accións executadas pola Xunta e os concellos.

No que se refire á rexeneración urbana, afiánzase, con rango legal, a figura das áreas de rehabilitación integral (ARI), nas que Galicia se constituíu en "unha referencia", e créase unha rede de oficinas para as mesmas.

ÁREAS REXURBE

A declaración das 'áreas Rexurbe', áreas de rexeneración urbana de interese autonómico, constitúe unha das principais novidades da norma.

Serán declaradas polo Goberno galego e eríxense en ferramentas craves para a recuperación, con carácter prioritario, dos núcleos históricos catalogados como ben de interese cultural (BIC),q ue atópense degradados, ou outros, que pola súa singularidade e deterioración precisen dunha especial actuación.

Nestas áreas, ademais da rehabilitación directa por parte da Xunta, definiranse zonas de especial necesidade de rehabilitación e deseñarase un plan de dinamización con alcance arquitectónico, económico e social.

ACTUACIÓNS URXENTES

Nestas áreas, a Xunta poderá expropiar os edificios declarados en ruínas e nos que se incumpran as obrigacións de rehabilitar, coa posibilidade de rebaixar o prezo até nun 50 por cento, de acordo coa normativa estatal e sempre tendo en conta as circunstancias económicas de cada propietario.

É neste punto no que se prevé a creación do canon para gravar os edificios nos que se incumpre a obrigación de rehabilitar e cuxa recadación irá destinada a avanzar na recuperación do ámbito.

No marco das 'Rexurbe', prevese definir zonas de especial necesidade de rehabilitación (ZER) para edificios ou conxuntos deles, cando sexa preciso realizar unha intervención urxente ou facilitar a instalación de dotacións ou equipamentos con especial relevancia.

Para a administración das áreas créanse os centros 'Rexurbe', co obxectivo de centralizar a xestión das actuacións e facilitar as intervencións de particulares e promotores.

FINANCIAMENTO

As medidas financeiras recollidas no texto para levar a cabo as accións de rehabilitación en vivendas de núcleos rurais e núcleos históricos recollen, en primeiro lugar, as actuacións directas da Xunta.

Unha segunda ferramenta para o financiamento das accións de rehabilitación é o 'Fondo Rexurbe', a través de préstamos sen intereses para os proxectos presentados polos concellos nos que se delimite unha área de interese autonómico.

As accións deberán ter como obxectivo mellorar estas áreas desde o punto de vista urbanístico, social, económico e ambiental.

O Goberno galego tamén contempla o Fondo de Cooperación para os concellos de menos de 50.000 habitantes, así como os programas de financiamento mediante convenios con entidades financeiras ou convocatorias de axudas para particulares e promotores.