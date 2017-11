Educación impulsa graos en inglés e un plus salarial a docentes que transfiran coñecemento á sociedade

O plan de excelencia da Consellería de Educación para o Sistema Universitario de Galicia (SUG) no trienio 2018-2020 contempla un paquete de dez medidas, algunhas pioneiras no Estado, que inclúe o impulso de graos en inglés, de bolsas para recoñecer os mellores alumnos e un novo complemento retributivo para docentes que transfiran coñecemento á sociedade.

Fonte: Europa Press

Despois da reunión semanal do seu Goberno, o presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, detallou o contido deste paquete de dez medidas, que dividiu en dous grupos.

No primeiro inclúese a colaboración en graos interuniversitarios, a oferta de graos en inglés e a mellora nas clasificacións internacionais. Neste caso, as tres accións vanse instrumentar mediante indicadores, é dicir, vincularase a cada un dos indicadores unha contía no exercicio de 2018, que se repartirá en función das propostas do tres universidades.

Feijóo lembrou que o primeiro grao interuniversitario, o de Paisaxe, empezará a ofertarse o próximo curso na Universidade da Coruña e na Universidade de Santiago de Compostela. En todo caso, prevese que se poidan crear máis destas características até 2020.

GRAOS EN INGLÉS

Os graos en inglés que contempla o plan non son títulos 'exnovo', senón que se formula, por proposta da próxima universidade, a creación dun grupo en inglés dentro do título.

Neste caso, o 80 por cento dos créditos obrigatorios do título deberán ser impartidos en lingua inglesa, mentres que será preciso que o grupo conte, polo menos, cun mínimo de 20 alumnos en primeiro curso.

Ademais, a proposta da universidade debe incluír o compromiso de impartir o grupo para os catro anos de duración do título. A previsión inicial é que poida haber tres graos en inglés, un por universidade, no próximo curso.

A terceira acción do primeiro grupo é a mellora nalgún criterio das principais clasificacións internacionais: Academic Ranking of World Universities (coñecido como ranking de Xangai), Times Higher Education ou QS World University Rankings.

A proposta faraa a propia universidade e incluirá o contido e a descrición da acción, así como o impacto nos seus resultados nun prazo temporal máximo de tres anos. A previsión inicial pasa por financiar tres propostas no curso 2018-2019, unha por universidade.

NOVAS BOLSAS

O segundo grupo de medidas está composto por un total de sete accións, que se desenvolverán mediante convenios e convocatorias. Feijóo destacou a 'Bolsa Concepción Arenal' á excelencia académica, que ten por obxectivo premiar ao alumnado máis excelente do SUG curso a curso.

Estará destinada a estudantes de primeiro, segundo e terceiro de grao que superen, en primeira convocatoria, a totalidade dos créditos programados para este curso. Deberán contar cunha nota media igual ou superior a 7,5 puntos nas ramas de enxeñaría e arquitectura; e de 8,5 puntos no resto de graos.

O presidente destacou que se require unha nota mínima equivalente á que se pide nos premios fin de carreira.

Esta é unha acción pioneira no Estado da que se beneficiarán os tres mellores expedientes do tres primeiros cursos de cada grao e alcanzará a máis de 1.000 beneficiarios posibles. En todo caso, un alumno pode recibir até tres premios ao longo da súa carreira.

A contía da bolsa ascenderá a 500 euros por alumno e as primeiras empezarán a concederse ao final do curso 2018-2019.

COMPLEMENTO RETRIBUTIVO

No mesmo grupo inclúese o complemento retributivo autonómico para o profesorado universitario que realice actividades de transferencia de coñecemento á sociedade.

O fin último desta medida, tamén de carácter pioneiro no Estado, é incentivar que as investigacións dos docentes revertan na sociedade galega. O orzamento previsto ascende a 2 millóns de euros ao ano e repartirase en función dos puntos obtidos (haberá até un máximo de 10 puntos, ao redor de 250 euros por punto). O complemento entrará en vigor en 2019.

A sexta acción son os máster oficiais de excelencia. En concreto, recibirán unha mención específica aqueles que reúnan unha conxunción de alta calidade docente e/ou investigadora, forte internacionalización, demanda laboral e profesorado destacado.

Galicia é a primeira comunidade no Estado español en implantar esta distinción, que levará a cabo mediante convocatoria anual a partir de 2019 e terá unha validez de cinco anos.

Ademais, desenvolveranse en conxunto coas tres universidades misións de atracción de coñecemento en Iberoamérica co fin de atraer alumnado de grao e máster. Esta actuación enmárcase no memorando asinado en maio entre a Consellería e a Secretaría Xeral Iberoamericana (Segib).

CENTROS SINGULARES

No ámbito científico, porase en marcha un programa formativo específico orientado aos responsables dos centros singulares de investigación, que recibirán formación sobre sistemas de gobernanza, maiores graos de autonomía, sistemas de rendición de contas e xestión máis eficiente das estruturas.

O programa, que se desenvolverá mediante convenio con Feuga (Fundación Empresa-Unviersidade Galega), terá un orzamento superior aos 700.000 euros repartidos entre o próximos tres cursos académicos.

A novena acción do plan implica a elaboración dun mapa de empregabilidade con información útil para os alumnos e familias galegas sobre cada unha das titulacións do SUG. En concreto, o documento incluirá datos sobre o tempo medio en finalizar a carreira, en atopar o primeiro emprego ou tipo de cotización á Seguridade Social. O proceso comezará en 2018 e prevese a súa publicación para o 2019.

A décima e última medida pasa por definir os perfís profesionais de futuro para a economía galega dos próximos anos, unha acción que se realizará tamén mediante o convenio con Feuga. En función desta análise, deseñaranse novos graos e máster que aseguren as competencias necesarias para desenvolver estes perfís, considerando as necesidades materiais e humanas.

No proceso contará coa colaboración de expertos de tecido empresarial, centros tecnolóxicos e ámbito académico, entre outros, e a proposta de títulos resultante ofertarase ás universidades co fin de que os inclúan no mapa de titulacións da próxima lexislatura.