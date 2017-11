O fiscal e as avogadas das acusacións particular e popular na causa contra Alberto J.V.G., aínda que difiren sobre se estaba enajenado, trasladaron a súa "convicción absoluta" de que arroxou á súa muller por unha xanela da súa vivenda en Vigo en outubro de 2015 e matouna; mentres que a defensa reiterou a súa inocencia e afirmou: "Descoñecemos a razón, pero o certo é que ela se tirou".

Así o trasladaron as partes nos seus informes finais, despois de elevar a definitivas as súas respectivas peticións na cuarta xornada do xuízo, celebrada este xoves na Sección Quinta da Audiencia Provincial de Pontevedra, en Vigo. Este venres está previsto entregar ao xurado o obxecto de veredicto --feitos sobre os que teñen que decidir-- para que inicien a deliberación.

Segundo a Fiscalía, "só a palabra" da muller cando dixo aos axentes que lle tirou o seu marido --"tiroume meu home"-- é "suficiente" para demostrar a culpabilidade do home, pero remarcou que ademais "existen moitas máis probas", como as lesións por asfixia que tiña no pescozo, as marcas de que se defendeu, o que caese de costas e que a xanela estaba "violentada".

Ademais, desmentiu a versión da defensa e mantivo que "é evidente que non se tirou, que a tirou el". "Non hai motivo polo que se tivese que tirar", a súa idade e enfermidades dificultárono "e el era o único que estaba alí e tiña un móbil: Que lle estaba envenenando", explicou en referencia á ideación delirante que presentaba sobre a muller.

Por iso, o fiscal pide a eximente completa de alleamento mental, pois "ten alterada a realidade e pensa que a muller vai a por el". "Un suxeito así non pode estar na rúa", remarcou, apuntando que "non por tolo é parvo". Finalmente, negou que haxa asasinato, senón homicidio, porque entende que non houbo aleivosía --tivo oportunidade de defenderse-- nin ensañamento.

ACUSACIÓNS

A acusación particular --exercida polo fillo da muller-- e a acusación popular --exercida pola Xunta-- coincidiron cos feitos narrados polo fiscal salvo no relativo á condición mental do home, xa que cren que "non quedou acreditado" que sufrise alleamento mental, e ven probado que "era consciente do que estaba a facer" e de que "estaba mal".

Así mesmo, consideraron "imposible" que a muller se subise á xanela para arroxarse de forma voluntaria, por ser unha persoa maior e con pluripatoloxías, mesmo motivo polo que piden que o home sexa considerado autor de asasinato e condenado a prisión permanente revisable, por un "crime especialmente odioso".

DEFENSA

A defensa rexeitou as acusacións e pediu a libre absolución do home porque "non tirou á súa muller pola xanela", o que mantivo "sempre". "Non se pode condenar a xente por indicios" e as probas son de que "el non tivo nada que ver", sostivo a avogada, que vinculou as palabras da muller a que non fose coherente após a caída ou a que quixese "inculpar" ao marido.

En todo caso, a letrada remarcou sobre o home que é un enfermo psiquiátrico diagnosticado dun trastorno de ideas delirantes persistentes, que el non recoñece a enfermidade, que necesita medicación e que no momento dos feitos tiña as súas capacidades "completamente anuladas". O acusado, que xa ao comezo do xuízo negouse a falar, volveu a rexeitar a súa quenda final de palabra.

PETICIÓNS

O fiscal acusa o marido de homicidio con agravante de parentesco, aínda que pide a eximente completa de alleamento mental por unha ideación delirante de dano/prexuízo de tipo persecutorio centrado na súa muller. Por iso, reclama o seu internamento nun centro psiquiátrico penal durante non máis de 15 anos, e que indemnice ao fillo da muller en 90.000 euros e ao propietario do piso en 114,95 euros.

Pola súa banda, as acusacións ratificaron a súa petición de que sexa condenado a prisión permanente revisable e que indemnice ao fillo 150.000 euros, ao consideralo autor dun delito de asasinato coas agravantes de aleivosía, ensañamiento e parentesco. Finalmente, a defensa solicita a libre absolución do home ou, no caso de que non se contemple así, que se lle condene por homicidio.