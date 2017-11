O xurado declara non culpable ao ancián acusado de matar a golpes á súa muller en Mos (Pontevedra)

O xurado popular declarou "non culpable" a F.A.C., o home de 73 anos acusado de matar a golpes á súa esposa o 29 de decembro de 2015 no municipio pontevedrés de Mos.

O tribunal popular leu o seu veredicto na sección cuarta da Audiencia de Pontevedra pasadas as 22,00 horas deste xoves. O seu fallo recolle, por seis votos a favor e tres en contra, que F.A.C. é "non culpable" do delito de "asasinato con aleivosía e previsto".

Pola mesma maioría de votos, baseándose na "inexistencia de probas" e na "ausencia de elementos obxectivos suficientes", os membros do xurado consideran "non probado" que entrase na súa vivenda e, sabendo que a súa muller estaba soa na cociña preparando a cea, aproveitase que se atopaba de costas a el para atacala.

Así pois, o xurado non ve acreditada a tese de que apareceu por detrás dela, tapoulle a boca e golpeouna na zona do tórax e o abdome ata que caeu ao chan, onde despois seguiu golpeándoa, polo menos en tres ocasiones, no cranio, até causarlle a morte.

IMPASIBLE

Ante estas conclusións, as maxistradas da Audiencia Provincial ditarán unha sentenza absolutoria de F.A.C., quen acolleu o fallo do xurado impasible, coa mesma falta de expresividade que mostrou durante toda a celebración do xuízo. Durante o proceso, os fillos do matrimonio non acudiron á sala de vistas.

F.A.C. estivo en prisión preventiva desde o 30 de decembro de 2015 até finais do pasado mes de febreiro, cando o xulgado de instrución número tres de Porriño decretou a súa posta en liberdade ao entender que non existía risco de fuga nin de destrución de probas.