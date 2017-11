Morre un home por causas naturais mentres manipulaba unha caldeira de gasóleo no seu domicilio no Porriño

Un home faleceu por causas naturais cando manipulaba a caldeira de gasóleo na súa vivenda, en Vilafría, na parroquia de Atios, no termo municipal do Porriño (Pontevedra).

Segundo informou o 112 Galicia, ás 1,00 horas deste venres os servizos sanitarios de urxencia comunicaron ao servizo de emerxencias o falecemento dunha persoa e indicaron que o home empezou a sentirse mal mentres manipulaba unha caldeira.

Aínda que unha ambulancia xa estaba neses momentos na dirección do incidente, os sanitarios só puideron certificar o falecemento da persoa.

Após recibir a alerta, o persoal do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias do 112 puxo os feitos en coñecemento da Guardia Civil, dos Bombeiros de Baixo Miño e dos efectivos de Protección Civil. Tamén informou o persoal da empresa subministradora do gas da zona.

Os bombeiros, após chegar e despois de facer as correspondentes medicións, comprobaron que os resultados eran positivos en cantidades moi pequenas da parte baixa da casa, polo que se descartou que ese fose o motivo do falecemento da persoa.