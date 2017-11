Xermolos recibe o premio “Facer País”

Un recoñecemento máis á labor cultural que desenvolve esta entidade que o mes pasado alcanzou os corenta anos de vida. Ao longo do ano organizan diferentes eventos culturais e tamén é coñecida a súa faceta editorial tendo publicado numerosos libros aínda que o evento con máis repercusión que organizan é o Festival de Pardiñas no mes de agosto.

Alfonso Blanco na presentación de Pardiñas 2017. Fonte: Eme Comunicación

No programa de actos que comeza ás 11.00 h co recibimento do representante da entidade homenaxeada na Casa do Concello polo alcalde, corporación e a mesma asociación anfitrioa destacan a visita á casa paternal de Fidel Castro e Raúl Castro pola mañá e o propio acto de entrega do premio a partires das 13.45 h. na antiga Casa Consistorial.

A presentación do acto corre a cargo de Tonina Gay e haberá intervencións de Rubén Aramburu, Marica Campo, Mero Iglesias, Xulio Xiz, e Margarita Ledo Andión que será a encargada da entrega do premio.

Para as 14.30 h. está programado un “xantar de honra” no que poderán participar todos os que o desexen previa retirada da invitación (tel. 627537176 / Carlos S. López). Despois do xantar haberá intervencións musicais e do resto de persoeiros.