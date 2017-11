A candidatura da tenente de alcalde de Burela eleva a tres os aspirantes ás primarias do PSOE de Lugo

A tenente de alcalde de Burela, Patricia Otero, formalizou a súa candidatura ás primarias do PSOE provincial á primeira hora deste venres na sede lucense socialista, acompañada da alcadesa de Sarria, Pilar López, e do alcalde de Pedrafita, José Luís Raposo.

Otero foi a última en facer oficial a súa "precandidatura", xa que previamente fixérono o alcalde de Castroverde, José María Arias, e o portavoz da Deputación de Lugo, Álvaro Santos.

Neste caso, a tenente de alcalde de Burela, que conta co respaldo do alcalde mariñán Alfredo Llano que forma parte da executiva do PSdeG, aspira a "seguir co proceso de renovación, que se iniciou con Pedro Sánchez e continuou con Gonzalo Caballero".

A aspirante considera que conseguirá "a unidade do partido", ademais de pór en valor que se trata dunha muller, dado que "o PSOE loita pola igualdade en todos os aspectos". "Dou este paso por todas grandes mulleres socialistas que ten o PSOE na provincia de Lugo", sinalou.

Mentres, Álvaro Santos destacou que a presenza de tres candidatos "enriquece o debate", á vez que resume que a súa filosofía pasa pola lema co que se presenta; "lealdade, compromiso e traballo".

Ademais, avanza que proporá a "creación dun consello de alcaldes", que se suma ao compromiso de promover "encontros comarcais que culminarán cun encontro provincial".

O outro aspirante e alcalde de Castroverde, José María Arias, comentou que non coñece á terceira candidata, pero subliñou que "o tres" teñen un inimigo "común": o PP.

Arias incidiu en que quere que o PSOE "volva ser o que é, que os militantes teñan voz, que falen, que haxa diálogo porque hai anos que non existe". "O partido non existe (en Lugo)", afirma.

O 3 de decembro terá lugar a votación das primarias, nas que máis de 2.100 militantes decidirán sobre secretario xeral provincial. Os aspirantes precisan un tres por cento de avais de militantes, un sesenta asinas.

"ADMIRACIÓN"

A alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, saudou con "respecto e admiración" que haxa tres aspirantes á Secretaría Provincial do PSOE lucense, en relación a Álvaro Santos, Patricia Otero e José María Arias.

Respecto diso, Méndez, que se confesa unha "persoa optimista" que cre que "o partido está vivo", admite que está en "un momento difícil". "Levamos dous anos sen dirección provincial e levabamos case dúas sen dirección autonómica e isto tamén o sentimos", abundou.

"O feito de que haxa tres compañeiros e compañeiras que dean ese paso, é de respecto e admiración porque se van a comprometer co partido e co 67 concello da provincia onde está implantado o proxecto socialista", celebrou.

"Acabamos de pasar un proceso de primarias a nivel autonómico onde había tres candidatos e agora, na provincia de Lugo, temos tres compañeiros e compañeiras que dan ese paso adiante para liderar o proxecto socialista", valorou.

Así mesmo, a alcaldesa de Lugo dixo que se quere manter "neutral". "Como militantes sempre podemos manifestar a nosa opinión, pero dada a situación delicada en que está o Partido Socialista, eu non debo manifestarme neste sentido", concluíu.