Investigan a un mozo por provocar incendios en varios locais e domicilios de Baiona (Pontevedra) en outubro

Axentes da Guardia Civil do posto principal de Baiona-Nigrán (Pontevedra) investigan a un mozo baionés de 20 anos de idade como presunto autor dos incendios provocados en varios locais de lecer e en dous domicilios do barrio histórico da vila, ocorridos na madrugada do pasado 22 de outubro.

Investigan a un mozo por provocar incendios en locais e domicilios de Baiona | Fonte: Europa Press

O Instituto Armado informou de que a investigación arrincou após ter coñecemento destes lumes, que causaron danos materiais "de consideración"; aínda que a intervención da Policía Local e empregados do servizo de limpeza facilitaron a "rápida extinción" das chamas.

Froito das pescudas e os testemuños recoller, centrouse a investigación nun veciño de Baiona, de iniciais D.R.B., identificado a mesma noite en dúas ocasións, en concreto antes e despois dos incendios.

Así, notificóuselle a súa condición de investigado por delitos de incendio e danos, e deberá comparecer ante a autoridade xudicial cando lle sexa requirido.