A investigación policial pecha as dilixencias do ataque de Mos por vía administrativa e trasládaas ao xulgado

As actuacións desenvolvidas pola Garda Civil --baixo a denominación técnica de dilixencias de coñecemento-- respecto diso das mordeduras dun can de raza potencialmente perigosa a unha muller de 76 anos en Mos (Pontevedra) concluíron por vía administrativa e foron trasladadas ao xulgado.

Segundo fontes coñecedoras da investigación confirmaron a Europa Press, este caso seguiuse dentro do ámbito familiar, debido a que o can estaba baixo custodia do fillo da muller ferida e o suceso ocorreu na súa propiedade cando o can se soltou da cadea, supostamente, por "porse nervioso" por unhas obras de asfaltado.

Desta forma, e a falta da decisión xudicial, unicamente seguíronse actuacións pola vía administrativa e nelas, segundo fontes consultadas por Europa Press, estaría implicado o fillo da muller atacada polo american pitbull.

Neste caso, e non como no de Covelo (Pontevedra) --en que dous cans cruce de dogo de Bordeus con bóxer atacaron a unha muller de 82 anos--, o animal estaba identificado con microchip e rexistrado, segundo as fontes da investigación confirmaron a Europa Press.

Con todo, das actuacións practicadas desprendeuse que a titularidade do animal aínda non for a transferida ao actual dono (sobre o que pesaba a custodia do animal), senón que aínda pertencía a un veciño da localidade de Poio (Pontevedra), como se puido extraer da lectura do microchip.

No caso do ataque de Covelo, a Garda Civil pediu a apertura dunha vía penal para o dono dos cans, que non estaban rexistrados, non tiñan microchip nin seguro. Neste caso, o Instituto Armado seguiu dilixencias por un suposto delito de lesións graves por imprudencia, ademais da cuestión administrativa por non ter --a falta de que se ratifique xudicialmente-- os papeis en regra.