Liberdade para o detido por disparar ao seu ex ao entrar a muller na vivenda deste en Vilagarcía (Pontevedra)

O xulgado de instrución número dous de Vilagarcía deixou este venres en liberdade ao home detido por disparar cunha escopeta á súa exparella cando esta entrou no domicilio del de madrugada.

Diso deron conta fontes xudiciais, que apuntaron que o xulgado tamén decidiu suspender o seu dereito a portar armas.

Após acordar estas medidas, que foron solicitadas por Fiscalía, este xulgado --ao que foi trasladado o detido esta mañá para prestar declaración-- inhibirase en favor do que leva os asuntos relacionados con violencia sobre a muller.

OS FEITOS

Os feitos que se analizan en sede xudicial sucederon sobre as 7,30 horas do xoves nunha vivenda situada na rúa Cruceiro de Galáns, no municipio pontevedrés de Vilagarcía de Arousa.

O home, duns 55 anos de idade, relatou aos axentes que disparou porque se asustou cando alguén entrou na vivenda, que resultou ser a súa exparella, de 54 anos, quen recibiu un disparo nun ombreiro.

En concreto, a muller ferida, A.E., de 54 anos, foi levada ao Hospital do Salnés nunha ambulancia asistencial acompañada por un médico do Punto Atención Continuada (PAC).

O home foi detido por un delito de lesións. A muller, que foi trasladada ao Hospital do Salnés para ser intervida polo disparo recibido, xa prestou declaración.