O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, apelou este venres a "coidar" e "protexer" o Camiño de Santiago, que propuxo aproveitar como vía para "renovar a fraternidade, a amizade e o europeísmo" fronte aos que atacan a idea de Europa "non por fracasada" senón porque promoven "proxectos máis interesados en levantar fronteiras".

Foto após clausúraa da asemblea da Asociación de municipios do Camiño | Fonte: Europa Press

Feijóo participou en clausúraa da II asemblea xeral da Asociación de Municipios do Camiño, un acto marcado, subliñou, "pola idea de Europa". Non en balde, reivindicou ao peregrino como "primeiro europeo" que superou como tal unha realidade até entón "xeográfica ou mitológica".

Ante varios membros da xunta directiva da Asociación que aglutina a máis de 80 dos 125 municipios polos que discorre o Camiño Francés, entre eles o alcalde de Santiago, Martiño Noriega (Compostela Aberta), o presidente galego recoñeceu que "non é fácil facer unha Europa común".

De feito, reflexionou acerca de que, aínda que "é unha idea que funciona ben na práctica, a pregunta é se funciona ben na teoría". Ao fío, defendeu que os "logros" do proxecto son "innegables", situando Europa como "o maior espazo de paz e liberdade do mundo".

PROTEXER O CAMIÑO E O EUROPEÍSMO

Un espazo, reafirmou no que "ninguén se ve obrigado" a renunciar ás súas raíces. "O europeísmo non borra a identidade dos pobos, a súa lingua ou a súa cultura. Para nada", sentenciou, convencido de que, os que a integran, teñen en Europa "un baluarte para protexer e proxectar" as súas propias características.

Tamén atribuíu que "a idea de Europa" estea "en crise" a que se sustenta en "unha democracia moi complexa". A continuación, advertiu que os europeos deben ter "claro" que ou permanecen "unidos" ou se converterán en países "insignificantes".

Neste sentido, recoñeceu que nin a pluralidade pode "impedir" a "eficacia" no ámbito europeo nin pode suceder o contrario. "Nese debate é no que estamos", asumiu, antes de chamar a "protexer e coidar" o "tesouro" e "activo" que constitúe Camiño --reiterou que en 2017 prevese exceder os 300.000 peregrinos--, e tamén o "europeísmo".

"RÚA MAIOR DO MUNDO"

No acto interveu o presidente da Asociación e alcalde de León, Antonio Silván, quen repasou as distintas decisións adoptadas na asemblea e que resumiu nun esforzo "conxunto" dirixido a mellorar o Camiño e aspectos concretos como as infraestruturas ou a sinalización.

Todo iso desde a "cooperación" e o reto, manifestou, "de facer máis grande e universal a rúa maior de Europa". "Que queremos que, no próximo Xacobeo 2021, sexa a rúa maior do mundo", proclamou.

Tomoulle a palabra a alcaldesa de Logroño, Concepción Gamarra, quen salientou valores do camiño como a hospitalidade e manifestou o seu desexo, do mesmo xeito que Silván e Noriega, de que na terceira asemblea da entidade sumáronse o total de 125 municipios polos que discorre o Camiño Francés.

A rexedora defendeu que, ao seu xuízo, "non hai que reivindicar máis o Camiño", senón "protexelo" e preservalo para as xeracións futuras. Como retos, apuntou á dixitalización, enfrontar o despoboamento e o cambio climático.

Pola súa banda, Noriega tamén reivindicou a necesidade de coidar a ruta e alertou de que, unha xestión inadecuada, pode traducirse en "morrer de éxito". Do mesmo xeito, destacou que a imaxe corporativa da Asociación, impulsada con "unanimidade" define o seu espírito: "é policromía porque o camiño é diversidade".

SEGURIDADE NO CAMIÑO

Finalmente, o delegado do Goberno, Santiago Villanueva, centrouse en destacar o traballo das forzas e corpos de seguridade para garantir a "convivencia" entre os peregrinos e os veciños das distintas localidades polas que discorre.

Fixo balance e lembrou que, no ano 2016, rexistráronse 2.500 intervencións e só 45 infraccións penais, "a maioría leves"; mentres que no primeiro semestre de 2017 computáronse 1.157 incidencias e só 21 infraccións penais, "tamén a maioría leves".