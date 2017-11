Unha mámoa de máis de 4.500 anos arrasada por segunda vez; primeiro eucaliptos e despois maquinaria pesada

No mes de abril de 2016, os investigadores Xabier Moures e Luis S. Seoane, do Colectivo Patrimionio dos A ncares denunciaron ante o Servizo do Patrimonio Cultural na Coruña a gresión a dúas mámoas da necrópole megalítica dos Montes do Gato, na parroquia de Rodeiro, no concello de Oza-Cesuras. Foran afectadas por unha tala de eucaliptos.

Mámoa arrasada en Oza-Cesuras | Fonte: Xabier Moure

Un ano e medio despois, un deses túmulos funerarios, de entre 7000 e 4500 anos, foi novamente violentado por unha maquinaria agrícola con cadeas. Podes consultar o acontecido na web colaboradora Historia de Galicia.