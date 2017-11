Tres feridos en Camariñas (A Coruña) ao saírse da vía o vehículo no que viaxaban

Tres persoas resultaron feridas en Camariñas ao sufrir un accidente de tráfico. O vehículo no que viaxaban saíuse da vía no quilómetro 9 da AC-432, á altura da Ponte do Porto.

Os efectivos sanitarios alertaron ao 112 Galicia ás 16,00 horas deste venres.

Pola súa banda, o 112 deu aviso aos bombeiros de Cee e a Protección Civil. O accidente tamén foi posto en coñecemento da Policía Local e da Garda Civil de Tráfico.