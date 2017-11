Os técnicos da consultora pública Ineco que declararon este martes e mércores nos xulgados de Santiago de Compostela en calidade de investigados na causa que aborda o accidente do tren Alvia en 2013 aseguraron que o seu labor como axente "independente" non inclúe realizar recomendacións a Adif para reducir o alcance do risco da vía, senón que unicamente limítanse a cotexar que o construtor da liña ferroviaria cumpre a normativa.

Nas súas respectivas declaracións ante o instrutor da causa, Andrés Lago, o tres técnicos --a coordinadora do proxecto e dous enxeñeiros (un deles xa non traballa en Ineco)-- basearon o seu discurso ás preguntas de xuíz, Fiscalía e defensas en que o seu único labor é comprobar que se aplica a normativa Cenelec, como así fixeron no informe datado e asinado en decembro de 2011.

Para iso, segundo responderon as súas declaracións --que xuntas apenas excederon a hora--, unicamente teñen como documentación a que a propia UTE --unión temporal de empresas-- envíalles, de forma que unicamente analizaron a subministración técnica de Thales e Dimetronic, pero como recoñeceron nas súas intervencións, non chegan a visitar in situ as obras.

Na declaración da responsable de aprobar o informe de avaliación externa da liña Ourense-Santiago, Laura López, tamén indicou que a avaliación encargada a Ineco só foi até o quilómetro 84,144 da vía, o que non incluíu, por tanto, a curva da Grandeira, onde se produciu o accidente no que morreron 80 persoas e 144 resultaron feridas.

REUNIÓNS CON ADIF

Ademais, Laura López tamén indicou que si se manteñen reunións con Adif, que é o organismo que encarga o informe, pero aclarou que estes encontros son "técnicos" levan a cabo unicamente co obxectivo de acordar prazos de entrega.

"Neses debates podían eliminar algún risco que fora exportado?", pregúntalle a súa avogada, ao que responde: "Iso era imposible, cambiar ou maquillar, iso era imposible". "Limitábanse a verificar a normativa?", seguiu a súa defensa, e respondeu Laura López: "Correcto".

Os dous enxeñeiros ratificaron esta versión ao asegurar que non se retocan os informes con suxestións de Adif e que, en todo caso non forma parte do seu labor emitir "solucións", en palabras de Salvador Arriaga, sobre os sistemas de seguridade.

Unicamente, dixeron, trasladan os niveis de tolerabilidade --indiferente ou tolerable-- e é Adif o organismo que ten que "aceptalos" (no caso de que se exporten riscos --forma técnica na que se sinalan os riscos que a UTE traslada que ten a vía pero sobre os que non ten capacidade de actuar--).

Na declaración de Jorge Merino saíu a relucir, por parte do xuíz, o informe do perito independente César Mariñas, no que, leu o instrutor, figura que a consultora "tiña entre os seus labores avaliar se os riscos residuais e exportados foron convenientemente entendidos, aceptados e xestionados". "Isto é certo?", preguntou o xuíz: "Non, (...) nós analizamos (a documentación da UTE) e trasladámosllo a Adif", contestou, antes de reiterar que son "independentes".

NON SE ENCARGOU ESTUDO SOBRE ANGROIS

A coordinadora de avaliación de seguridade de Ineco confirmou que unicamente se estudaron os sistemasde control, mando e sinalización do punto do Irixo e, por tanto, non se abordou unha avaliación de riscos no tramo onde ocorreu o accidente. A primeira en ratificalo foi a coordinadora a preguntas da súa avogada, como así o fixeron ao día seguinte os técnicos Salvador Arriaga e Jorge Merino.

"O encargo que lle realiza Adif está fóra da curva (da Grandeira), non entran de ningún xeito a analizar absolutamente nada que teña que ver co lugar do accidente?", enuncia a defensa. "Non, nunca foi ese o noso encargo", respondeu, con rotundidade, Laura López, quen engadiu (despois doutra cuestión): "Nin antes, nin despois" de 2011 (data do informe).

A responsable de avaliación de seguridade de Ineco indicou que o informe que realiza a consultora "forma parte do que logo Adif usa para pór a liña en servizo", pero non exclusivamente.