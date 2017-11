(AM) O xurado ve culpable ao acusado de tirar á súa muller pola xanela en Vigo, pero exímeo por alleamento

O xurado popular declarou a Alberto J.V.G. culpable de matar da súa muller, ao arroxala por unha xanela da súa vivenda en Vigo a finais de outubro de 2015. No entanto, entende que concorre a eximente de alleamento mental por unha ideación delirante de dano/prexuízo centrado na súa esposa, ao crer que o envenenaba.

Por unanimidade, os membros do xurado así o determinaron este venres após unha deliberación que se prolongou unhas sete horas, despois dun xuízo que se celebrou entre este luns e xoves na Sección Quinta da Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo.

En concreto, o xurado ve probado por unanimidade que o home a matou, o que basea na declaración dos veciños --que a ouviron gritar "non me pegues" e escoitaron arrastrar algo--; en que a propia vítima dixo aos policías: "Tiroume o meu marido"; no descuadre da xanela; nas feridas da vítima; e nas súas condicións físicas e de idade.

Tamén entende probado que o acusado estaba afectado por un trastorno de ideación delirante nos días previos e o mesmo día dos feitos, polo que apunta que concorre a exención completa. Ademais, con oito votos fronte a un, declara probado que dentro do seu delirio quería desfacerse da vítima e tirouna desde unha altura de 10 metros.

Así mesmo, considera ao acusado como "unha persoa perigosa para a sociedade", xa que segundo informes psiquiátricos "a súa patoloxía non ten cura", e "non se pode asegurar que non reflicta cara a outras persoas o obxecto do seu delirio".

AGRAVANTES

O xurado mantén tamén que o home "en ningún momento manifesta a súa intención de matar" á súa esposa, que as lesións non foron producidas para causarlle dor innecesaria, e que el actuou "sen conciencia de como era --ela-- fisicamente: Só quería acabar coa situación de envelenamento, independentemente das condicións da persoa".

Por estes motivos, o xurado entende probado que no ocorrido concorre a agravante de parentesco, pero non as de ensañamento nin aleivosía, así como tampouco o especial desvalimento que argumentaban as acusacións.

Unha vez que a portavoz do xurado finalizou a lectura do veredicto, o presidente do tribunal comunicoulles o cesamento das súas funcións, e abandonaron a sala. A continuación, cada unha das partes expuxo as súas peticións para o home e o xuízo quedou visto para sentenza.

PETICIÓNS

A partir do veredicto do xurado, todas as partes salvo o fiscal modificaron as súas peticións para o home. Así, a Fiscalía mantivo a súa petición de que o home sexa internado nun centro psiquiátrico penal por un tempo que non exceda de 15 anos; e que como responsabilidade civil abone 90.000 euros ao fillo da muller e 114,95 euros para a reparación da xanela.

Tanto a acusación particular --que exerce o fillo da vítima-- como a acusación popular --que exerce a Xunta--, que inicialmente solicitaban prisión permanente revisable para o home, modificaron a súa petición pola medida de internamento en centro psiquiátrico, aínda que ambas adiantaron unha "posible apelación da sentenza".

A acusación particular, ademais, seguiu pedindo que a indemnización para o fillo da muller ascenda a 150.000 euros.

Finalmente, a defensa, tras considerar o xurado que concorre a eximente completa de alleamento, solicitou a libre absolución do seu cliente; ou no caso de que sexa internado nun centro psiquiátrico, que este se sitúe en Valladolid, preto da residencia dos seus irmáns.

FEITOS CONSIDERADOS PROBADOS

Os feitos ocorreron sobre as 4,00 horas do 29 de outubro de 2015, cando Alberto J.V.G., de 62 anos, mantivo unha forte discusión coa súa esposa, María José R.F., de 71 anos; e cando ela tratou de abandonar a vivenda, abalanzouse sobre ela e arrastrouna até tirala por unha xanela con ánimo de darlle morte.

Como consecuencia, a muller sufriu importantes feridas que lle produciron un shock traumático que lle causou a morte pouco despois. No momento dos feitos o home atopábase afectado por unha ideación delirante de dano/prexuízo de tipo persecutorio centrado na súa muller.