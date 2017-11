Dúas persoas resultan feridas en Ribeira (A Coruña) ao bater contra unha rotonda de madrugada

Dúas persoas resultaron feridas o municipio coruñés de Ribeira ao bater co seu coche contra unha rotonda poucos minutos antes das 5,00 horas.

Diso deu conta o 112, que precisou que o sinistro tivo lugar na zona das Carolinas e que a ambulancia se encargou de evacuar ás vítimas a un centro hospitalario.

Adicionalmente, en Ponteareas (Pontevedra), unha colisión frontal ente dous vehículos saldouse con dúas persoas feridas.

En concreto, os feitos sucederon sobre as 22,50 horas do venres no quilómetro 646 da estrada N-120. As dúas vítimas, do mesmo xeito que no outro accidente, foron trasladadas en ambulancia ao hospital.