O período de alto risco de incendios máis prolongado na historia de Galicia conclúe este domingo

O alto risco de incendios termina este domingo, 12 de novembro, no ano no que máis se prolongou este período na historia de Galicia.

Zona queimada nun incendio en Chandebrito | Fonte: Europa Press

Segundo explicou a Europa Press a Consellería de Medio Rural, o segundo ano no que máis durou o alto risco de lumes forestais foi en 2011, e entón finalizou o 24 de outubro.

De tal forma, desde o luns o risco de incendio pasará a medio en Galicia, cun dispositivo total que se reducirá a 2.900 efectivos. Con todo, seguirán prohibidas as queimas até novo aviso da Xunta.

Como recolle o plan de loita contra o lume (Pladiga), o período de alto risco comprende de forma xeral os meses de xullo, agosto e setembro. O mes de outubro atópase en risco medio (con febreiro, marzo, abril, maio e xuño) e o de novembro no de tipo baixo (xunto a decembro e xaneiro).

Con todo, o tempo seco, asollado e sen choivas posterior ao 30 de setembro, cando se produciu a vaga de incendios do 14 e 15 de outubro, obrigou a prorrogar até o 12 de novembro o alto risco e manter o dispositivo contra o lume.

CATRO VECES MÁIS HECTÁREAS QUEIMADAS QUE O OBXECTIVO DA XUNTA

Ao longo de todo o ano arderon en Galicia 61.600 hectáreas --49.000 na onda de mediados de outubro e 12.600 até esa data--. Esta cifra supón catro veces máis que o obxectivo marcado pola Xunta de superficie queimada para 2017, que non debía superar as 15.204 hectáreas.

Esas 15.204 hectáreas son a media do queimado na última década, cuxo tope até 2017 atopábase nas 42.392 de 2011. E é que as máis de 60.000 arrasadas este ano --a falta dos meses de novembro e decembro-- supoñen a segunda maior cifra desde 1990, só superada polas 95.947,5 após a vaga de lumes de 2006.

No entanto, aínda que arderon 49.000 hectáreas o 14 e 15 de outubro, dous de cada tres lumes dos 264 rexistrados esa fin de semana quedaron en conatos.

O Pladiga establece anualmente obxectivos que "son de aplicación para todo o territorio galego". Ademais, "tanto as provincias como os distintos distritos forestais teñen a obrigación de tentar alcanzalos".

CASE UNHA DECENA MÁIS DE SITUACIÓNS 2

Por outra banda, para este ano a Consellería de Medio Rural marcábase no Pladiga o obxectivo de quedar por baixo das 13 situacións 2 --aquelas nas que están en perigo inmobles e persoas--, pois son a media que houbo no último lustro.

Con todo, no que vai de ano activáronse en 22 ocasións este nivel 2, 19 delas na vaga de lumes e as outras tres ao longo de todo o ano até ese momento, segundo os datos achegados esta semana polo presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no pleno do Parlamento.

Aínda así, esta cifra está por baixo das 23 situacións 2 que houbo en 2016, un ano no que, con todo, houbo 40.000 hectáreas queimadas menos que neste 2017.

No que ten que ver coa superficie danada en Rede Natura, esta representa o 23,14% do total ardido na fin de semana negra de outubro. Foron un total de 11.376,69 hectáreas, con Ourense (6.769) e Lugo (4.523) como as que rexistraron unha maior afectación.