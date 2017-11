O portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, asegurou que a comparecencia no Parlamento de Galicia da conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, é "o mínimo" despois de coñecerse a imputación do director xeral de Ordenación Forestal, Tomás Fernández-Couto.

Xoaquín Fernández Leiceaga e Nabor González | Fonte: Europa Press

En concreto, o director xeral está a ser investigado por un presunto delito de prevaricación nunha causa aberta polo xulgado de instrución número tres de Santiago ao redor da adxudicación do servizo de helicópteros de loita contra incendios nas campañas de 2011, 2012 e 2013.

Respecto diso e antes de participar no Congreso das mocidades do PSdeG, Leiceaga asegurou que esta investigación "aumenta moito máis" a "presión" que hai sobre Fernández Couto sobre a súa "responsabilidade en toda a política forestal" e as consecuencias desta "sobre os incendios" rexistrados en Galicia.

Por iso, considerou necesaria a comparecencia da titular de Medio Rural para "dar explicacións" nun asunto de "gravidade" como, segundo indicou, supón a "adxudicación directa dun contrato de máis de seis millóns de euros". "Hai informacións, como a presenza no informe da asesoría xurídica dun familiar directo dun dos imputados, que lle dá aínda máis gravidade ao asunto", manifestou.

Con todo, o tamén presidente dos socialistas galegos considerou que a investigación pola adxudicación do servizo de helicópteros non debe centrar a comisión de estudo que se porá en marcha na Cámara galega após os incendios.

"Cremos que debe servir para analizar o que ocorreu na última onda incendiaria e para mirar cara ao futuro, pero mirar cara ao futuro non pode obviar o que foi a política de ordenación forestal, a xestión do dispositivo anti incendios ou as políticas de prevención en todos estes anos", considerou.