O PSOE de Ourense celebrará primarias o 17 de decembro con segunda volta o día 30 se o vencedor non supera o 50%

O PSOE de Ourense celebrará as primarias para elixir ao novo secretario provincial o próximo 17 de decembro, aínda que, no caso de que esa cita non arroxe un gañador con máis da metade dos votos, a designación dilucidarase nunha segunda votación entre os dous candidatos con máis apoios o día 30 de decembro.

Para concorrer ás primarias, quen desexen dar o paso haberán de formalizalo entre os días 15 e 16 de decembro, segundo o calendario aprobado este sábado polo comité provincial do PSOE ourensán, que fixa que o congreso do que sairá a nova dirección ao completo terá lugar o 20 de xaneiro.

Tamén en liña co último sistema definido polos socialistas a nivel federal, só se requirirá aos que aspiren a presentarse que acheguen a firma dun tres por cento dos militantes da provincia. Son, como concretou a Europa Press a secretaria de Organización, María Quintas, un total de 49 avais.

Ademais, o comité provincial ratificou a proposta da executiva de que a organización dos procesos estea en mans de catro militantes que representan a "distintas sensibilidades". Trátase de Susana Rodríguez (Coles), Adolfo González (Amoeiro), María Jesús López Carrasco (San Amaro) e Andrés Gómez Cachaldora (Ourense).

A XESTORA, NO AIRE

Así pois, despois de que Ferraz autorizase o venres a celebración desta executiva e este comité provincial, ante as dúbidas de se se fixo efectiva a dimisión da metade máis un dos membros da dirección, o calendario de renovación foi aprobado por aclamación dos presentes.

No aire queda a posibilidade de que entre as directivas galega e federal do PSOE designen unha xestora que pilote o partido a nivel provincial até a celebración do conclave, algo que desde distintos sectores non ven "justificado" porque, en realidade, actualmente a executiva está "en funcións".

"EXECUTIVA PLURAL"

En paralelo, o alcalde do Barco (Ourense) e presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), o socialista Alfredo García, chamou a deixar o "ruído" á marxe e centrarse na construción dun novo proxecto.

"Ábrese un novo tempo e temos que ser capaces de xuntarnos a inmensa maioría dos militantes do PSOE de Ourense, nomear ou propor un candidato, apoialo e que faga unha executiva o máis plural posible para empezar o novo tempo", resolveu.

Deste xeito respondeu o presidente dos alcaldes galegos aos xornalistas antes de participar no municipio coruñés de Ames na apertura do XV Congreso Nacional Ordinario das Xuventudes Socialistas de Galicia.