A axencia Standard&Poor's mantén en perspectiva positiva a Galicia

A Consellería de Facenda destacou que a axencia de cualificación Standard&Poor's (S&P) avala a xestión financeira do Goberno galego e mantén en BBB+ con perspectiva positiva o 'rating' de Galicia no seu último informe publicado.

Nun comunicado, o Executivo autonómico sinala que, no estudo publicado a pasada noite, S&P confirma a cualificación crediticia da Comunidade baseada na "xestión financeira e orzamentaria prudente" debido ao "claro compromiso" da Xunta con "o camiño da consolidación orzamentaria, da recuperación económica e do acceso ao financiamento en condicións favorables".

Así mesmo, o departamento que dirixe Valeriano Martínez subliñou que, ente outras consideracións, esta axencia valora a "activa xestión do endebedamento de Galicia, o seu perfil de vencimientos da débeda, as operacións de refinanciamento e a ampliación das súas liñas de crédito e da súa capacidade para xestionar a súa posición de liquidez".

Por todo iso, a Consellería de Facenda asegura que a axencia precisa que a Comunidade galega debería ter unha cualificación superior, algo que non é posible porque S&P non permite que unha comunidade en réxime común teña un 'rating' superior ao do Estado soberano.

"Segundo S&P, Galicia está nunha posición máis favorable en comparación coa maioría das comunidades españolas e estima que podería equilibrar o seu orzamento en 2019, o que ratifica as previsións do Goberno galego sobre o proceso de consolidación fiscal", indicou a Xunta.

"COMUNIDADE SOLVENTE"

Facenda tamén puxo en valor que Standard&Poor's valore o feito de que Galicia non tivese que recorrer ao Fondo de Liquidez Autonómica posto en marcha polo Goberno central entre os anos 2012 e 2014 e que se adheriese ao Fondo de Facilidade Financeira, habilitado só para as comunidades cumpridoras.

"Grazas á política levada a cabo pola Xunta desde 2009, Galicia é hoxe unha comunidade solvente, que garante os servizos públicos e mantén o seu endebedamento moi por baixo da media, á vez que continua sendo unha autonomía fiable para os mercados, pois se financia sen dificultades", argumentou a consellería.