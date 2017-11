Detidos dous homes acusados de atracar a man armada unha gasolineira de Culleredo (A Coruña)

Dous veciños de Santa Cruz, Oleiros (A Coruña), A.J.J. de 38 anos e J.C.M. de 31, foron detidos como presuntos autores de atracar a man armada unha gasolineira situada no lugar de Alvedro, do municipio coruñés de Culleredo, o pasado 11 de setembro.

Segundo informou a Garda Civil, hai un mes, tres individuos armados cunha escopeta de canóns recortados, un coitelo e unha pistola levaron uns 250 euros da estación de servizo situada no quilómetro 9,4 da N-550 após intimidar ás empregadas.

En concreto, os agora arrestados, xunto cun terceiro home ao que o instituto armado segue a pista, irromperon na gasolineira á hora do peche e, coa cara oculta por un pasamontañas, ameazaron e intimidaron ás traballadoras para facerse co botín. Após iso fuxiron do lugar nun vehículo que subtraeran previamente en Meicende (Arteixo) e que foi localizado ao día seguinte.

Ante estes feitos, a Garda Civil iniciou unha investigación que levou á detención dos arrestados o venres, día 10 de novembro, nun operativo realizado en Santa Cruz (Oleiros) e que xerou un gran balbordo na zona. Así, mentres un dos acusados foi detido no seu domicilio, o outro foi interceptado na rúa Che Guevera do municipio.

Os dous homes, que contan con numerosos antecedentes policiais, foron postos a disposición do Xogado de Instrución número dous da Coruña en funcións de garda.