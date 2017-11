Pediatras alertan de alteracións do metabolismo dos azucres en nenos polo aumento da graxa corporal

Pediatras alertan da presenza de alteracións do metabolismo dos azucres e casos de diabetes tipo 2 en nenos e adolescentes, debido ao aumento da graxa corporal, fundamentalmente motivado polos cambios nos estilos de vida --dieta non saudable, diminución da actividade física e aumento da inactividade-- e até hai unha década só presentes en adultos e anciáns.

Actos previstos en Galicia con motivo do Día Mundial da Diabetes. | Fonte: Europa Press

En declaracións a Europa Press, a pediatra responsable da Unidade de Nutrición Pediátrica do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), Rosaura Leis, subliñou que a "pandemia de sobrepeso e obesidade e os hábitos de vida pouco saudables" levaron ao aumento da prevalencia destas alteracións en nenos e adolescentes, "antes exclusivas do adulto" e que na última década detéctanse na idade pediátrica, fundamentalmente a causa do incremento da graxa corporal.

Neste sentido, Leis explicou que mesmo en nenos de entre 5 e 9 anos detectouse síndrome metabólico relacionado co aumento da graxa corporal. Así, apuntou que se estima que un 30 por cento da poboación infantil ten sobrepeso ou obesidade, dos cales ao redor do 5% presenta síndrome metabólico, que nalgúns casos inclúe as alteracións do metabolismo dos azucres, resistencia á insulina e outros.

Por iso, destacou a importancia de que "un neno en idades temperás empeza a mostrar repercusións na súa saúde que antes se vían en adultos ou anciáns", polo que apela á "importancia de intervir diminuíndo a graxa corporal".

Neste sentido, Rosaura Leis incidiu na "actuación do tres Ps: pais, profesores e pediatras" fronte ao aumento da graxa corporal entre a poboación infantil. Así, comentou que "en Galicia os nenos son asistidos por médicos especializados". Respecto diso, matizou que os pediatras nos controis de saúde, avalían o estado nutricional; "pesan e tallan ao neno para ver se evoluciona adecuadamente" e establecen o consello sobre estilos de vida.

Ao fío diso recomenda previr, non esperar "ao primeiro signo de alarma", para cambiar os estilos de vida, e acudir ao pediatra. Tamén precisou que os comedores escolares dependentes da Consellería de Educación apostan por ser "lugar de educación de estilos de vida saudables". Aínda que resaltou que "cada vez son máis as accións" de administracións, organizacións científicas e ONGs, destacou a necesidade de "unha boa coordinación".

Nesta liña, a doutora Paloma Cabanas, da Unidade de Endocrinoloxía Pediátrica do CHUS, puntualizou as peculiaridades da diabetes tipo 1, unha das enfermidades crónicas máis prevalentes na idade pediátrica. Estes nenos presentan un defecto na produción de insulina, polo que deberán administrala por vía subcutánea varias veces ao día.

Sobre a incidencia na poboación infantil en Galicia, a doutora Cabanas sinalou que hai uns 17 novos casos por 100.000 habitantes menores de 15 anos ao ano, cifra que se mantivo "estable" nos últimos exercicios. Respecto diso, comentou que a Comunidade galega, como España en xeral, "considérase rexión de alta incidencia". Segundo os estudos, apuntou que se estima que entre a poboación galega menor a 16 anos "se diagnostiquen 60 novos casos en Galicia" o seguinte ano.

Aínda que no caso do tipo 1 insistiu en que "non hai maneira de previla", recalcou a importancia da alimentación saudable e a actividade física do mesmo xeito que no tipo 2.

SÍNTOMAS

Sobre a diabetes tipo 1, a habitual entre a poboación infantil, advertiu da importancia de coñecer os síntomas pronto. Así, aumenta a sede e beben moito, teñen moito apetito pero perden peso e os nenos ouriñan moito, mesmo algúns volven ouriñarse en cama.

Ante estes sinais, aconsella acudir ao médico para que se diagnostique canto antes para evitar que o neno poida descompensarse por falta de insulina. A doutora Cabanas valorou que "hai un diagnóstico máis precoz".

En especial, destacou a importancia da formación que se dá a familias, coidadores e pacientes nas unidades de Endocrinoloxía Pediátrica, así como a colaboración en escolas ante unha enfermidade cun "tratamento complexo". E que con todo iso o neno diabético poida levar unha vida igual aos seus compañeiros.

EXERCICIO E DIETA SAUDABLE

Por todo iso, os pediatras aconsellan ás familias estilos de vida saudables. Neste sentido, defende unha "unha alimentación saudable en cantidade e calidade", con racións adecuadas de comida, así como incrementar a actividade física na vida diaria.

"Unha vida activa, recreos activos, xogo activo", reivindicou, xunto a unha gastronomía coa dieta atlántica saudable para contribuír a reducir a graxa corporal entre a poboación infantil.

Pola súa banda, a presidenta da Asociación Compostelá de Diabéticos, Teresa Lord, subliñou tamén, en declaracións a Europa Press, a importancia dunha dieta equilibrada e practicar exercicio físico diario, polo menos unha hora, para que os diabéticos leven unha vida sa.

REIVINDICACIÓNS

Con motivo da conmemoración do Día da Diabetes, que este ano se celebra baixo a lema 'Mulleres e diabetes, o noso dereito a un futuro san', Teresa Lord reivindicou para os pacientes "material suficiente e bo", en relación ás agullas para picarse a insulina que, subliñou, "son de mala calidade".

Por iso, insistiu en pedir ás autoridades sanitarias galegas "que faciliten o mellor material posible para evitar ingresos innecesarios" e demandou que "miren un pouco polo paciente crónico".

Tamén fixo fincapé en que o Sergas, ante as listas de espera, facilite o acceso a estes pacientes a especialidades relacionadas con ollo, ril e vascular "para evitar complicacións crónicas".

A asociación compostelá sinala que a diabetes é unha enfermidade crónica que afecta a seis millóns de persoas en España. En concreto, apunta que en Galicia o 14% da poboación padece diabetes, unhas 300.000 persoas, mentres que en mulleres maiores de 18 anos aproximadamente o 10 por cento padécea, unhas 140.000 mulleres, concreta Teresa Lord.

A Consellería de Sanidade, pola súa banda, considera a diabetes "un dos principais problemas de saúde na poboación galega" polo que "é unha enfermidade priotaria" para este departamento. Respecto diso, lembra a elaboración dun Proceso Asistencial Integrado (PAI) para a atención a esta patoloxía que se aplica "en todas as áreas sanitarias".

ACTOS

Con motivo da celebración o 14 de novembro do Día Mundial da Diabetes, a Asociación Compostelá de Diabéticos promove actividades como unha carpa informativa desde as 9,00 horas até as 22,00 onde se realizarán probas de glucemia e darase información sobre "esta epidemia do século 21". Como cada ano tamén se farán fondos de ollo coa colaboración do Instituto do Profesor Gómez Ulla.

Ademais, ás 19,00 horas haberá unha cadea humana desde a Praza do Toural até a Catedral e lerase o manifesto deste ano antes de que ás 19,45 horas ilumínese de azul --a cor da xornada da diabetes-- a Torre da Berenguela. Tamén estarán iluminadas as Torres da Cidade da Cultura.

Este ano como novidade personaxes disfrazados de protagonistas de Star Wars amenizarán a xornada e visitarán en centros sanitarios a nenos. E finalmente ás 20,00 horas do martes os organizadores avanzan outra sorpresa.