Un libro-CD sobre Maruxa Boga recupera a memoria radiofónica da Galicia da emigración

O libro-CD 'Maruxa Boga. Lembrando a Galicia', de aCentral Folque, recupera a figura desta muller emblemática da diáspora e a memoria do programa máis popular e lonxevo da radio galego en Arxentina.

Portada do libro-CD sobre Maruxa Boga | Fonte: Europa Press

Maruxa Boga foi a principal locutora dos espazos radiofónicos galegos no país suramericano, onde divulgou a música creada na colectividade da emigración desde 1945. En concreto, seguindo unha proposta que lle fixo Castelao, que apadriñou a primeira emisión, creou o programa 'Lembrando a Galicia', que se mantivo en antena até 1984.

Personaxe emblemático da diáspora galega, Maruxa Boga foi pioneira na radiodifusión e no ámbito artístico-musical, tal e como lembrou a Consellería de Cultura nun comunicado. Nada en Río da Prata en 1915, asumiu como propio a orixe galega dos seus pais (de Barbanza) e participou desde mozo da efervescencia cultural que caracterizaba a emigración de Arxentina.

Polo estudo de 'Lembrando a Galicia' pasaron intelectuais, artistas e escritores como Castelao, Luís Seoane ou Manuel Colmeiro. Pero sobre todo foi un espazo de difusión e posta en valor da música galega creada en Arxentina.

PRESENTACIÓN

A obra, que conta co apoio da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, preséntase este luns, día 13 de novembro, ás 19,00 horas, na sede do Consello dá Cultura de Galicia (CCG), que colabora con esta publicación a través dos seus arquivos gráficos e sonoros.

No acto estarán presentes o secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo; o xornalista e un dos autores do libro, Jesús Blanco; o director artístico de aCentral Folque, Ramón Pinheiro; así como a representante do CCG, María Xosé Porteiro. Ademais, haberá unha actuación musical.