O sorteo extraordinario '11 do 11' deixa un premio dun millón de euros en Celanova (Ourense)

O sorteo extraordinario '11 do 11' da ONCE do pasado sábado deixou un premio dun millón de euros en Celanova (Ourense), así como outros premios menores repartidos polo vendedor Emilio Romeu Mariño.

Segundo informa a ONCE nun comunicado, o vendedor mostrouse entusiasmado por repartir sorte entre os seus veciños. "Para iso estou aquí, para repartir diñeiro", sinalou.

"Vendino cupón a cupón", manifestou Emilio Romeu, que é vendedor do ONCE en Celanova e noutras localidades dos arredores.

Así, o número premiado foi repartido polos clientes habituais de establecementos hostaleiros como 'As Marabillas' e 'Casamanco' de Celanova ou o restaurante 'Oforno' de Trado, en Pontedeva (Ourense).

O sorteo '11 do 11' tamén deixou premios millonarios en Santa Cruz de Tenerife, Málaga ou Sevilla.