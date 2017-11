O viceportavoz de En Marea no Parlamento galego, Antón Sánchez, criticou a posición que mantén o PSOE ante a crise soberanista aberta en Cataluña. "Non é unha posición digna dun partido que se fai chamar socialista. Están ao lado da regresión fascista promovida polo señor (Mariano) Rajoy", espetou.

Antón Sánchez, no Parlamento | Fonte: Europa Press

O tamén portavoz nacional de Anova fixo estas declaracións nunha entrevista concedida este domingo a Radio Nacional na que foi preguntado sobre se a relación da 'marea galega' co PSdeG mellorou tras a recentemente culminada renovación interna nas filas socialistas.

Neste sentido, manifestou que polo momento non notou "ningún cambio" desde a chegada de Gonzalo Caballero á secretaría xeral, aínda que recoñeceu que "a actitude" do PSOE respecto da situación en Cataluña e o seu apoio á aplicación do artigo 155 da Constitución Española "dificulta moito as relacións".

"Dificulta calquera relación política aínda que manteremos esa responsabilidade de que sabemos que a alternativa ao PP é plural; pero hai cousas que non podemos pasar por encima", incidiu, para logo chamar aos socialistas a que aclaren "se van estar ao lado do fascismo, como cando se aplicou o 155".

DIFERENZAS EN MAREA

Logo das diferentes interpretacións da cuestión catalá no seo de En Marea, Antón Sánchez sinalou este domingo que "o dereito de autodeterminación das nacións" e a consideración de Galicia como "nación" figuran no programa político co que naceu o partido instrumental e co que se presentou ás eleccións autonómicas de 2016.

"O meu deber é defender o programa político que votaron 277.000 persoas. Non podemos defraudar, estamos a defender iso", remarcou, para logo apuntar a que o que se vive en Cataluña "non é só unha cuestión dos independentistas" senón que tamén abarca "a defensa da democracia".

"Nesa loita está moita máis xente que os cataláns. É a loita da democracia contra a represión e o fascismo, contra a posibilidade da volta atrás do sistema democrático", concluíu.

IMPUTACIÓN DE FERNÁNDEZ COUTO

En clave galega, Antón Sánchez cargou contra a xestión forestal da Xunta días despois de que se coñecese a imputación do responsable de Montes do Goberno galego, Tomás Fernández Couto, quen está a ser investigado por irregularidades na contratación de medios aéreos nos servizos de extinción de incendios.

Para o de Anova, a Xunta "outorgou a dedo" o contrato a Inaer de forma "evidente", unha situación "irregular" que, como lembrou, foi revelada nun informe do Consello de Contas. "Politicamente non ten sentido a privatización dos helicópteros cando se privatiza nun sector no que non hai competencia, onde non existen empresas variadas", engadiu.

E é que, segundo Sánchez, "non é a primeira vez" que esta empresa se ve involucrada en "un escándalo". "Estas empresas saben relacionarse moi ben cos gobernos e teñen repartida a tarta", apostilou.

POLÍTICA FORESTAL

Así as cousas, denunciou que as políticas da Xunta están orientadas a favorecer "un modelo determinado pola defensa de intereses empresariais moi concretos". "Ence é quen fai as políticas forestais deste país e a Ence está supeditada toda a política do monte deste país", reiterou.

Cuestionado sobre se En Marea está disposta a participar no pacto forestal e a comisión de estudo para a redución do risco de incendios proposto esta semana polo titular do Goberno autonómico, Alberto Núñez Feijóo; Sánchez asegurou que están dispostos a participar se as medidas que saian de alí se respetan.

"Aquí xa se fixeron comisións e ditames de expertos, plans forestais, etc. Sistematicamente foron incumpridos pola Xunta. Se simplemente cumprisen a lexislación e normativa que hai, outro galo cantaría", aseverou.

Nesta liña, reclamou ao Executivo galego a que faga "menos cortinas de fume" con "comisións e lexislación" e cínganse a "cumprir honestamente coas normativas". "Eses que nos din que hai que estar dentro da legalidade son os que sistematicamente a incumpren", concluíu.