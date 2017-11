O Fairway, Forum do Camiño de Santiago reúne a máis de 60 expositores e 100 marcas na súa segunda edición

O Palacio de Congresos de Santiago de Compostela acolle desde este domingo o II Fórum Fairway do Camiño de Santiago, un lugar de reflexión para atallar as necesidades e problemas deste itinerario cultural europeo que aúna os enfoques "espiritual, relixioso e cultural", en palabras do propio alcalde de Santiago, Martiño Noriega, presente na súa inauguración.

Autoridades asistentes á inauguración do Fairway, Forum do Camiño | Fonte: Europa Press

Fairway é un espazo que aborda o fenómeno do Camiño en toda a súa amplitude e que supón un punto de encontro para todos os profesionais que traballan ao redor das súas rutas. Albergues, empresas de transporte de mercadorías, locais de venda de produtos ou axencias de viaxes, entre outros, danse cita na exposición. O codirector desta iniciativa, Antonio Mujico, asegurou que "todo o mundo que posúa os valores de solidariedade e respecto ten cabida no Fairway".

Máis de 60 expositores titulares e 100 marcas estarán presentes nesta segunda edición da feira, "o que supón un 20% máis de superficie ocupada que na edición anterior". Ademais, no workshop, 36 profesionais de 27 empresas turoperadoras internacionais manterán 1.500 reunións de negocio con empresas provedoras locais e distintos puntos de venda das rutas para cubrir a demanda de produtos e servizos.

Neste sentido, Martiño Noriega remarcou a importancia de lograr ese "20% máis de actividade". Os organizadores do evento son Viaxes Viloria-Galicia Incoming, Mr. Turismo Mercadotecnia en Acción e Trevisani e conta coa colaboración da Deputación da Coruña e o propio Concello de Santiago.

"SUSTENTABILIDADE"

O director territorial da zona un de Correos --un dos patrocinadores do evento--, Ángel Pérez, resaltou "a obrigación de atender ás necesidades dos peregrinos" para facer a súa estancia máis cómoda.

O Camiño de Santiago "é o porto de todos os demais camiños que levan cara a el", segundo considera Martiño Noriega, quen expresou que, máis aló da perspectiva turística, a Ruta Xacobea "ten ese valor engadido no campo económico, sobre o que hai que exercer unha gobernanza pública".

Para o rexedor, o obxectivo é manter "a sustentabilidade do propio Camiño para que siga sendo garantía de éxito de todos os camiños que conforman Europa e da propia cidade de Santiago".

GONZÁLEZ FORMOSO

Nesta necesidade de axuntar o turístico co económico, tamén incidiu o presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, para o que "o Camiño ten parte espiritual, pero tamén material".

"Agora máis que nunca necesitamos a dimensión económica", expresou o mandatario provincial, que considera que todas as medidas que leven a cabo para promocionar e reforzar a imaxe da Ruta Xacobea son necesarias de cara ao futuro. "O Camiño seguirá cando nós xa non esteamos aquí", sinalou.

PROGRAMA

O programa expón catro foros de debate específicos orientados aos profesionais e á reflexión sobre as diferentes perspectivas do Camiño.

O primeiro, baixo o título 'Camiño Outsides: outros aspectos do camiño' conta con relatores como o deán da catedral de Santiago ou a directora xeral de Patrimonio Cultural da Xunta.

O segundo, 'After Way: o Camiño do despois. Un camiño emocional', traslada as historias de persoas que cambiaron as súas vidas grazas á experiencia do Camiño. O terceiro, 'Other ways: os outros camiños', pretende mostrar a potencia que teñen outras rutas do mundo, como o Fuorivia Egnacia. O cuarto, 'Camiño Insights: a xestión dos Camiños', abrirá a porta ao debate económico.

Para o público asistente tamén se organizan diversas actividades. O humor correrá a cargo de Carlos Blanco, haberá contacontos e gastronomía con Manuel Garea e da man de Vox Stellae e Adufeiras de Salitre chegará ao acto a música relixiosa e tradicional. Así mesmo, un concurso de fotografía, debuxo escolar, xogos e un taller de cata completan a proposta cultural do evento.