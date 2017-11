En Marea reclama a retirada da campaña institucional da Xunta para o 25 de novembro (Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller) ao considerar que existe "unha cousificación da muller e un tratamento paternalista cara a ela".

Campaña Xunta 25 novembro | Fonte: Europa Press

A través dun comunicado, a 'Marea Feminista' denuncia que a Xunta "segue sen entender o que significa realmente a violencia machista, sacando campañas como esta que nada ten que ver coas reivindicacións" das mulleres.

'O máis grande de Galicia non se maltrata' é a lema da campaña institucional do Goberno galego para o 25 de novembro, na que se presenta á muller galega como "unha xigante" que se sobrepón a todas as adversidades.

Así, comparadas aos principais monumentos do catro provincias galegas, tres mulleres de tres rangos de idade diferentes protagonizan a campaña, que se difundirá a través de cartelaría, medios de comunicación --prensa escrita, radio e televisión-- e redes sociais.

En Marea cre desacertado o enfoque da campaña porque "non aborda nin as causas da violencia machista, nin o machismo, nin as posibles solucións, nin medidas concretas no ámbito da prevención ou a educación".

Deste xeito, opina que "se dá unha visión patriarcal das mulleres" ao "comparalas cuns monumentos, cun patrimonio material que hai que protexer" e, por tanto, "coma se as mulleres fosen cousas ou obxectos sen máis".

"Sinxelamente mostra unha exacerbada cousificación das mulleres, así como un paternalismo patriarcal en grao sumo rancio", indica En Marea no seu comunicado, no que tachan de "superficial" a campaña, xa que "evita intencionadamente abordar a raíz da violencia machista".

"As mulleres non somos cousas e non pertencemos a ninguén. Non queremos que nos protexan por ser mulleres, queremos que se garantan os nosos dereitos, así non será necesario que 'nos protexan'. Non queremos ser as máis grandes, queremos ser tratadas igual", conclúe a 'Marea Feminista'.