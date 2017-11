A terceira campaña de doazón de sangue anual de ADOS en PSA Vigo logra a participación de 754 traballadores

A terceira campaña de doazón de sangue desenvolvida pola Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) nas instalacións do centro de Vigo do Grupo PSA o 7, 8 e 9 de novembro concluíu coa participación de 754 traballadores que doaron.

Planta de PSA en Vigo | Fonte: Europa Press

Segundo informa ADOS nun comunicado de prensa, esta cifra supón que o centro de PSA en Vigo acumula "59.843 doazóns desde o ano 1995", data da posta en marcha das campañas de doazón de sangue promovidas pola Consellería de Sanidade e que, concreta, "supón unha marca de participación que sitúa á factoría viguesa como a empresa con maior nivel de participación no ámbito estatal".

ADOS destaca que "grazas á colaboración dos 754 profesionais" do centro de Vigo de PSA que doaron sangue a pasada semana, "poderán realizarse, por exemplo, máis de 375 intervencións cirúrxicas ou trasfundir plaquetas a 150 enfermos oncolóxicos".

Por iso, ADOS subliña a "implicación e compromiso" do centro de Vigo do Grupo PSA co desenvolvemento das campañas de doazón de sangue que permitiu que, ao longo destes últimos doce anos, a factoría viguesa "acumule unha cifra próxima ás 60.000 doazóns de sangue que a sitúan como un referente social de primeira orde no ámbito do altruísmo".

Ademais de manifestar o seu "sincero recoñecemento" ao Grupo PSA polo seu "manifesto compromiso a favor da doazón de sangue", ADOS agradece a "todas e cada unha das 128 empresas, polígonos industriais e organismos públicos" que durante o ano pasado acolleron campañas de doazón, "facilitando a participación dos seus profesionais".