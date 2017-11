Ferida unha moza após envorcar o seu vehículo en Oleiros (A Coruña)

Unha moza resultou ferida no municipio de Oleiros (A Coruña) despois de envorcar co seu vehículo cando circulaba pola estrada N-VI ao seu paso por San Pedro de Nós.

Segundo informou o 112 Galicia, testemuñas que presenciaron o accidente, sobre as 7,45 horas deste luns, explicaron que a persoa que conducía non podía saír do interior do turismo.

Ademais, no transcurso da chamada tamén a condutora implicada pedía axuda ao 112 e indicou que non era capaz de saír do coche. Por iso, o persoal do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia (CIAE) puxo os feitos en coñecemento do 061 e dos Bombeiros de Arteixo.

De igual modo, solicitou a colaboración dos axentes de Tráfico e dos efectivos de Protección Civil que, finalmente, axudaron á persoa a saír do interior do vehículo, polo que non foi preciso o uso do material de excarceración.

Ao lugar o 061 desprazou unha ambulancia asistencial para atender á nova ferida, S.R.D., de 32 anos, que pediu a alta voluntaria no lugar e non requiriu traslado, confirmaron a Europa Press fontes sanitarias.

ATROPELO A XABARÍNS

Por outra banda, sobre as 21,30 horas do domingo un condutor chamou ao 112 Galicia para indicar que atropelara a varios xabaríns, pero non houbo persoas feridas.

O alertante indicou que catro turismos se viron implicados no accidente que ocorreu á altura do punto quilométrico 697 da estrada N-634, no concello coruñés do Pino.

Após ter constancia do sucedido, o persoal do 112 Galicia informou á Guardia Civil de Tráfico e aos efectivos de Protección Civil de Cuntis.