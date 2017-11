Os viaxeiros de autobús caen en setembro en Galicia un 3,1%

O número de viaxeiros galegos en autobús urbano caeu en Galicia no mes de setembro nun 3,1%, o que significa o terceiro maior descenso de todo o Estado.

Autobús urbano Santiago de Compostela Galicia viaxeiros autobús urbano | Fonte: Europa Press

Só rexistraron maiores retrocesos Cataluña (-4,8%) e Madrid (-7,7%), aínda que hai que ter en conta que quedan excluídas desta estatística Navarra, Baleares, Cantabria, A Rioxa e as cidades autónomas.

No lado oposto da táboa sitúanse Aragón, cun aumento do 2,8%, e Murcia, cun aumento do 2,7%. De media, no conxunto do Estado, a cifra de viaxeiros en autobús urbano experimentou un descenso do 3%.

Concretamente, Galicia contabilizou 5,2 millóns de viaxeiros transportados en autobús urbano durante o mes de setembro, o que supón unha caída do 3,1% con respecto ao mesmo mes do ano anterior. No que vai de ano, o número de viaxeiros que tomou o bus urbano creceu un 0,2%.