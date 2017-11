Unha alternativa constituínte

Non é necesario moito mais comentario para comprendelo que a lectura do manifesto Somos Alternativa,

UNHA ALTERNATIVA

Insumisa E CONSTITUÍNTE

Manifesto:

Cataluña atravesa unha etapa política e social complexa. Ante un réxime constitucional totalmente esgotado, vemos como o mundo institucional desbórdase e a mobilización social consolídase como alternativa cara un modelo de Estado e un Goberno central incapaces de dar resposta ás demandas da sociedade.

A xornada histórica do 1 de Outubro autoorganizada, pacífica e democrática, viuse truncada de forma brutal polas cargas indiscriminadas da Garda Civil e a Policía Nacional contra a poboación civil. Unha actuación policial absolutamente desproporcionada e humillante, que deixou máis de 900 feridos ao seu paso.

En resposta, o 3 de outubro, as rúas de Cataluña enchéronse de bandeiras e símbolos de todas as cores. Sindicatos, colectivos libertarios, movementos sociais, republicanos, independentistas e non independentistas, xuntos para defender a dignidade de Cataluña ante a brutalidade das forzas do Estado.

Deste espírito de unidade popular, nace unha vontade política maioritaria de defensa dos dereitos civís e da democracia en contra da represión e o autoritarismo. As eleccións do 21D non son unhas eleccións normais, a súa excepcionalidade é un reto para os partidos e unha oportunidade para todas e todos.

A falta dunha resposta política provocou unha profunda crise entre unha Cataluña que reclama un modelo de democracia directa e real para decidir todo, e un Estado profundamente antidemocrático que nega calquera vía de diálogo.

O clima de máxima tensión vivido en Cataluña (que xa provocou que haxa persoas e cargos públicos detidos, rexistros e represión aos rúas) confirma que nos atopamos ante un escenario de ruptura co réxime do 78. Un escenario que calquera proxecto de cambio social real debe avaliar como unha oportunidade.

Ante esta realidade social e política, necesitamos dotarnos de ferramentas que nos permitan artellar alternativas de país, construídas desde abaixo e ao territorio. Hai que abstraerse do falso dilema entre independentistas e non independentistas, e englobar nun proxecto compartido; sentimentos nacionais distintos baixo un obxectivo común: a ruptura co corpo do 78 para un empoderamento real, contra o autoritarismo e a represión.

É necesario e urxente reconfigurar unha ferramenta de cambio social, máis aló de marcas; unha ferramenta que non se defina por ningún nacionalismo, que manteña unha axenda social propia; unha ferramenta coherente, que non permita nin fomente no seu seo prácticas de palabra crítica cara a fóra.

Unha proposta que interpele a aqueles e aquelas que sentiron representadas polo espírito de Mover Ficha e o 15M, que non discrimine a ninguén polo seu sentimento nacional, e englobe todos comprometido coa democracia real, fóra de lóxicas identitarias que separan os pobos e as persoas.

Nun momento en que os partidos non son máis que un mal aínda necesario, en que as dinámicas de despacho impóñense á realidade social e onde as cúpulas pretenden utilizar as persoas simplemente para gañar eleccións, é necesario que toda ferramenta para a conquista institucional convértase non soamente nunha plataforma para concorrer ás eleccións e un acubillo común, senón nunha rede, na que os núcleos de empoderamento real autoorganizados no territorio, desde os municipios, poidan facer forza conxunta.

A denominada nova política envelleceu a un ritmo vertixinoso, agora é hora de outra política, unha alternativa que é necesario facer