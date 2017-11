As transmisións de predios en setembro crecen en Galicia un 2,4% ao rexistrar 6.937 operacións

O número de transmisións de predios alcanzou en setembro as 6.937 operacións en Galicia, un 2,4% máis que no mesmo mes de 2016. Esta cifra significa que 314 de 100.000 galegos participaron nunha actuación deste tipo.

Vivenda en Santiago de Compostela | Fonte: Europa Press

Segundo os datos que publica este luns o Instituto Nacional de Estatística (INE), no conxunto do Estado rexistráronse 135.170 transmisións, o que supuxo un 1,8% máis con respecto ao ano anterior.

Ademais, no noveno mes do ano, nese cómputo de predios transmitidos, Galicia rexistrou 1.322 compravendas de vivendas, un 17,3% máis con respecto a 2016, o que sitúa á comunidade como sexta no ranking de maior aumento. Así mesmo, este dato supón que 60 habitantes de cada 100.000 participaron nunha operación deste tipo en Galicia.

Das 6.937 transmisións de predios que foron inscritos nos rexistros da propiedade, 1.808 son rústicas e 2.712 urbanas --das cales 159 son solares--.

POR TIPOS DE PREDIO

Se nos fixamos nos 1.808 predios rústicas transmitidas, 487 son en réxime de compravenda, 39 son doazóns; 21, permutas; 839 correspóndense con herdanzas; e 422 responden a outro tipo de operacións.

En canto aos predios urbanos, das 5.129 rexistradas, un total de 2.517 foron en réxime de compravenda; 53 foron doazóns; 23, permuta; 1.137 operacións constitúen herdanzas; e 1.399 correspóndense con outros casos.

Pola súa banda, das 2.712 vivendas transmitidas, un total de 1.322 foron por compravenda; 30 correspóndense con doazóns; 10 foron permutas; 660 foron herdanzas; e 690 outros casos.

Finalmente, se se teñen en conta as 1.322 compravendas de vivendas, o número de vivendas libres sumaron un total de 1.256; mentres que as transmisións de vivenda protexida alcanzaron as 66. Pola súa banda, houbo 330 operacións de vivenda nova e 992 de vivenda usada.