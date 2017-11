Os xulgados de cláusulas chan celebrarán este ano 671 vistas en Galicia, logo de recibir 4.661 casos e ditar 199 fallos

Os xulgados de primeira instancia especializados en litixios relacionados coas demandas sobre cláusulas chan en Galicia celebrarán este ano 671 vistas (292 xa levaron a cabo e 379 terán lugar entre novembro e decembro), logo de recibir un total de 4.661 casos desde a súa posta en marcha en xuño.

Cacerolada en Vigo contra as cláusulas solo | Fonte: Europa Press

Segundo datos do Consello Xeral do Poder Xudicial a 5 de novembro, no que vai de ano xa se celebraron 292 vistas en Galicia, con 199 sentenzas xa ditadas.

Estes asuntos refírense, entre outros, a cláusulas chan, vencemento anticipado, xuros moratorios, gastos de formalización de hipoteca ou hipotecas multidivisa.

Por provincias, Pontevedra está á cabeza de asuntos ingresados (2.198) do total en Galicia de 4.661. Aquí, celebráronse 124 vistas e están sinaladas 121 a realizar entre novembro e decembro. Xa hai 87 sentenzas.

Na Coruña, hai 1.850 casos recibidos por xulgados de clásulas chan, con 88 vistas celebradas (70 con sentenza) e 141 pendentes para o que queda de 2017.

En Ourense, os asuntos ingresados son 419, dos que 28 xa celebraron vistas (19 con fallos) e 61 atópanse sinaladas para os dous últimos meses do ano.

Lugo é a provincia con menos casos que chegaron a xulgados (194), pero con todo ten máis vistas celebradas que Ourense, foron 52, e tivo tamén máis sentenzas (23). Até final de ano hai 56 vistas pendentes.

DATOS ESTATAIS

Os xulgados de primeira instancia especializados en litixios relacionados coas demandas sobre cláusulas solo celebrarán en España até finais de ano máis de 6.000 vistas ou audiencias previas sobre esta materia.

O Consello Xeral do Poder Xudicial puxo fai cinco meses en marcha un plan para facer fronte ao aumento previsto das devanditas demandas por mor da sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea de 21 de decembro de 2016.

Segundo informou o órgano de goberno dos xuíces, desde o 1 de xuño --día en que entrou en funcionamento devandito plan, salvo o mes de agosto que é inhábil-- os órganos xudiciais especializados xa celebraron case 5.000 vistas. Ademais, polos datos solicitados dos tribunais superiores de xustiza, estes xulgados de primeira instancia ditaron preto de 3.500 sentenzas, cando o tempo medio de resposta é de medio ano.

Nas audiencias previas fíxase o obxecto do litixio, as partes propoñen proba e o xuíz admite as que estima procedentes para resolver o preito exposto. Se as partes propoñen só proba documental, o asunto queda visto para sentenza. En caso contrario, é necesaria a celebración do xuízo.

Por exemplo, o número de demandas ingresadas até o pasado día 5 de novembro era de 118.419. Inclúense os litixios presentados nos órganos xudiciais de forma electrónica a través de LexNET en doce das trece comunidades autónomas que teñen implantado este sistema --Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castela-A Mancha, Castela e León, Estremadura, Galicia, Madrid, Murcia e A Rioxa-- e nas cidades autónomas de Ceuta e Melilla. Esta cifra é superior se se ten en conta á Comunidade Valenciana, as demandas presentouse por outras vías e aquelas comunidades autónomas que non utilizan o sistema de notificacións LexNET.

MADRID, A QUE MÁIS DEMANDAS INGRESA

Precisamente, no xulgado especializado que máis demandas por cláusulas chan acolleu desde o 1 de xuño é o de Madrid, con 25.464. Séguenlle o de Barcelona, con 10.362; e o de Valencia, con 5.745.

O pasado mes de febreiro, a Comisión Permanente do Consello Xeral do Poder Xudicial (CGPJ) aprobou este plan de urxencia para evitar que os órganos xudiciais de primeira instancia civil se atasquen e non desen saída aos asuntos doutra natureza.

O plan foi elaborado conxuntamente co Ministerio de Xustiza e as comunidades autónomas con competencias transferidas. O presidente do Consello Xeral do Poder Xudicial e Tribunal Supremo e os vogais da Comisión Permanente reúnese este luns para avaliar o primeiros cinco meses deste proxecto.

O plan consiste na especialización de Xulgados de primeira instancia, un por provincia na península e un en cada unha das principais illas dos arquipélagos canario e balear.